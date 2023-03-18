為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    ChatGPT爆紅恐藏危機？ 開發者認：人工智慧恐威脅人類

    OpenAI執行長阿特曼認為，人工智慧技術不斷開發，但若是被錯誤利用，恐怕會對人類帶來真正的危險。（法新社；本報合成）

    OpenAI執行長阿特曼認為，人工智慧技術不斷開發，但若是被錯誤利用，恐怕會對人類帶來真正的危險。（法新社；本報合成）

    2023/03/18 19:29

    〔即時新聞／綜合報導〕美國人工智慧研究實驗室「開放人工智慧」（OpenAI）在去年底推出令全世界都驚艷的「ChatGPT」，15日又再推出新一代語言模型GPT-4，讓人工智慧（AI）成了全球輿論焦點。不過被譽為ChatGPT之父的阿特曼（Sam Altman）16日竟表示，公司推出這項新技術，同時也害怕其帶給人類的真正的危險。

    《衛報》報導，OpenAI執行長阿特曼近日受訪時表示，作為共同開發者，最讓人擔心的是ChatGPT是否被用來大規模散佈假消息，在編寫電腦代碼上做得越來越好的情況下，輕易就能用於侵略性網路攻擊。不過阿特曼也提到，儘管ChatGPT存在危險性，但它仍是人類至今開發的「最偉大技術」。

    報導指出，企業家馬斯克（Elon Musk）同樣是OpenAI首批投資者之一，他曾多次發出警訊，認為AI和AGI（通用人工智慧）等相關技術可能比核武器更危險，並且擔心微軟在其Bing搜索引擎上託管ChatGPT，卻解散道德監督部門。馬斯克認為，政府也應制定與AI相關的安全法規。

    對於AI的安全監管議題，阿特曼提到，有些人沒有設下安全限制，但社會只能在有限的時間內來弄清楚該如何反應，因此如何監管、處理會顯得相當重要，以防止對人類造成潛在的負面影響，不過人們也應該為自己產生的敬畏之心感到高興。

    OpenAI執行長阿特曼認為，人工智慧技術不斷開發，但若是被錯誤利用，恐怕會對人類帶來真正的危險。（美聯社）

    OpenAI執行長阿特曼認為，人工智慧技術不斷開發，但若是被錯誤利用，恐怕會對人類帶來真正的危險。（美聯社）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    日企強制新員工 了解ChatGPT才能工作
    2023/03/18 18:06

    日企強制新員工 了解ChatGPT才能工作
    ChatGPT火熱 半導體三龍頭看好商機
    2023/03/18 10:56

    ChatGPT火熱 半導體三龍頭看好商機

    高雄頂麻吉長期贊助寵物零食 守護搜救犬健康
    AI結合Office服務！微軟Copilot功能1次看
    2023/03/17 16:50

    AI結合Office服務！微軟Copilot功能1次看
    中版ChatGPT自我審查 遇習噤聲
    2023/03/17 05:30

    中版ChatGPT自我審查 遇習噤聲

    穩中求獲利 馮志源：特別股是資產安全氣囊
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播