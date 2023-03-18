ChatGPT爆紅恐藏危機？ 開發者認：人工智慧恐威脅人類

OpenAI執行長阿特曼認為，人工智慧技術不斷開發，但若是被錯誤利用，恐怕會對人類帶來真正的危險。（法新社；本報合成）

2023/03/18 19:29

〔即時新聞／綜合報導〕美國人工智慧研究實驗室「開放人工智慧」（OpenAI）在去年底推出令全世界都驚艷的「ChatGPT」，15日又再推出新一代語言模型GPT-4，讓人工智慧（AI）成了全球輿論焦點。不過被譽為ChatGPT之父的阿特曼（Sam Altman）16日竟表示，公司推出這項新技術，同時也害怕其帶給人類的真正的危險。

據《衛報》報導，OpenAI執行長阿特曼近日受訪時表示，作為共同開發者，最讓人擔心的是ChatGPT是否被用來大規模散佈假消息，在編寫電腦代碼上做得越來越好的情況下，輕易就能用於侵略性網路攻擊。不過阿特曼也提到，儘管ChatGPT存在危險性，但它仍是人類至今開發的「最偉大技術」。

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報導指出，企業家馬斯克（Elon Musk）同樣是OpenAI首批投資者之一，他曾多次發出警訊，認為AI和AGI（通用人工智慧）等相關技術可能比核武器更危險，並且擔心微軟在其Bing搜索引擎上託管ChatGPT，卻解散道德監督部門。馬斯克認為，政府也應制定與AI相關的安全法規。

對於AI的安全監管議題，阿特曼提到，有些人沒有設下安全限制，但社會只能在有限的時間內來弄清楚該如何反應，因此如何監管、處理會顯得相當重要，以防止對人類造成潛在的負面影響，不過人們也應該為自己產生的敬畏之心感到高興。

OpenAI執行長阿特曼認為，人工智慧技術不斷開發，但若是被錯誤利用，恐怕會對人類帶來真正的危險。（美聯社）

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