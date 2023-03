國際刑事法院對普廷下逮捕令 拜登認為合理

2023/03/18 16:36

〔即時新聞/綜合報導〕國際刑事法院(ICC)本週五對俄羅斯總統普廷與俄羅斯的兒童權利專員路芙娃-貝洛娃(Maria Alekseyevna Lvova-Belova)發布逮捕令,美國總統拜登回應媒體詢問相關議題時表示:「我認為此項決定是合理的」。

根據《路透》報導,拜登17日離開白宮時遇到媒體詢問針對國際法院祭出逮捕令有什麼看法時表示:「我認為這(逮捕令)是合理的,但問題是,國際法院沒有得到國際性認可,我們也沒有承認。但我認為提出一個非常重要的觀點、他(普廷)明顯犯了戰爭罪」。

與此同時,美國國務院發言人透過1封電子郵件發布聲明,美國已單獨得出結論,即俄軍在烏克蘭犯下戰爭罪,並支持追究戰爭罪肇事者的責任。

President Biden told me tonight he thinks the ICC’s Putin arrest warrant is justified, but noted US & others don’t recognize ICC jurisdiction

“I think it’s justified, but the question is it’s not recognized internationally by us either. But I think it makes a very strong point.”