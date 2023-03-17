發不出教師薪資 中國河北學校強逼家長每人捐9萬

桃城中學家長提供的逼捐截圖。（摘自網路）

2023/03/17 17:26

〔編譯魏國金／台北報導〕中國地方政府的財政困境也波及教育，中國「時代財經」16日報導，河北衡水市桃城中學傳出「逼捐」事件，要求初三學生每人捐款2萬人民幣（9萬台幣）、初二學生捐款1萬人民幣（4.5萬台幣），以維護學校營運。

報導說，化名羅旭的學生家長披露，「學校要求學生家長通過慈善機構『中華慈善總會』向學校捐款」，捐款後提供校方收據，以茲證明；「學校說這是為了給老師發放工資，維護學校正常的學習生活，否則該住宿學校將取消自習，並且每週放假」。

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羅旭說，許多來自河北其他城市、甚至外省的孩子前來就讀桃城中學，「正常都是2、3週放假1次，如果改成1週1次的頻繁放假，對孩子來說特別奔波，有的外地孩子時間都花在路上了，到家只能待幾個小時」。

報導指出，該「逼捐」通知令家長炸鍋，學校隨後緊急叫停捐款，子女就讀該校初三的羅旭說，初三沒有家長捐款，但初二已有兩名家長在家長群組表示「已捐」。

羅旭提供的家長群組截圖顯示，學校要求通過「中華慈善總會」帳戶捐款，捐款需註明「大眾慈善」。一些家長也披露，學校老師介紹捐款時拋出「誘人」條件，1位家長說，「學校讓我們以愛心人士的名義捐款，還說捐款之後會提供慈善證書，這個證書對孩子以後的考學、考研、考公都有利。如果家長有企業的，還可以通過企業帳戶，打這筆慈善款，可以幫助企業抵稅」。

「時代財經」向校方求證該訊息，學校1名工作人員說，「不清楚捐款」。記者進一步詢問，要求上萬元捐款是否太多？他回答，「但如果不這樣，老師們的工資也發不出來。學費從32000元（台幣14.2萬元）降到4020元（1.8萬台幣），1個班50個學生，合計20萬元（89萬台幣），我覺得老師1年的工資都不夠」。

記者追問，「目前學校有困難嗎。」他說，「困難肯定是困難，您要是老闆，您自己也能感覺出來，1天的開銷水電費都上萬了吧！」

河北省衡水市桃城區教育局表示，已接獲相關反應，正進行調查，並責令學校停止捐款事宜。

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