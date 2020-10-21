中國優勝教育上千分校頻傳倒閉 上百家長北京總部抗議

在中國大陸有千家分校的補教機構「優勝教育」，近來頻傳無預警倒閉。上百名家長19日聚集在北京朝陽商業區的優勝教育總部抗議，這是北京近來罕有的群聚抗爭事件。（圖擷自財新視聽）

2020/10/21 18:43

〔中央社〕中國補教機構「優勝教育」近日傳出倒閉，不但家長退費無門，員工還被拖欠薪資。創辦人陳昊說，疫情讓公司現金流少了1/3，但他不會逃避責任；並指變更法人為自己母親，是為求貸款方便。

在中國大陸有千家分校的優勝教育，近來頻傳無預警倒閉。上百名家長19日聚集在北京朝陽商業區的優勝教育總部抗議，一度有人被警方帶走。這是北京近來罕有的群聚抗爭事件。

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陸媒澎湃新聞今天引述一名郭姓學生家長指出，17日時被優勝教育的授課老師告知，老闆已經「跑路」、公司停運，老師的薪水都被拖欠，必須靠自己維權。而在這之前，郭姓家長剛繳了人民幣4萬多元（約新台幣17萬元）的學費。

報導引述陳昊表示，自己並未「跑路」。他說，2019冠狀病毒疫情（COVID-19）疫情期間公司的現金流少了1/3，但堅持不裁員、不降薪，還得交房租，成本根本扛不下來，因而拖欠員工半個月到4個月不等的薪水，導致員工用罷課等方式來討薪。

優勝教育旗下包含直營和加盟店。陳昊也提到，疫情期間全國有70至80家加盟店「甩鍋」（倒閉）。

近日有網友發現，優勝教育的法定代表人已變更為唐芳瓊，加深外界對老闆「跑路」的猜測。但陳昊聲稱，自己的股份未變，是「為了貸款」才變更法定代表人，這名新法人是自己的母親。

他稱，目前資金缺口約有5000多萬，但強調自己不會逃避，「想放棄早放棄了，然後到現在疫情撐了8個多月，雖然爆出這麼大的事情來，但我還是想撐下去」。

公開資料顯示，優勝教育成立於1999年，2006年建立教育研究院，有大批一線教師和教育專家組成教學教研團隊，在全中國主要城市有上千家分校。

疫情期間，中國各地普遍禁止人員聚集的行業開業，許多補教機構直到年中才逐漸復工，業績遭受重擊。部分業者曾轉以網路授課維持營運，但仍有不少業者面臨倒閉。

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