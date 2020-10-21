為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    中國優勝教育上千分校頻傳倒閉 上百家長北京總部抗議

    在中國大陸有千家分校的補教機構「優勝教育」，近來頻傳無預警倒閉。上百名家長19日聚集在北京朝陽商業區的優勝教育總部抗議，這是北京近來罕有的群聚抗爭事件。（圖擷自財新視聽）

    在中國大陸有千家分校的補教機構「優勝教育」，近來頻傳無預警倒閉。上百名家長19日聚集在北京朝陽商業區的優勝教育總部抗議，這是北京近來罕有的群聚抗爭事件。（圖擷自財新視聽）

    2020/10/21 18:43

    〔中央社〕中國補教機構「優勝教育」近日傳出倒閉，不但家長退費無門，員工還被拖欠薪資。創辦人陳昊說，疫情讓公司現金流少了1/3，但他不會逃避責任；並指變更法人為自己母親，是為求貸款方便。

    在中國大陸有千家分校的優勝教育，近來頻傳無預警倒閉。上百名家長19日聚集在北京朝陽商業區的優勝教育總部抗議，一度有人被警方帶走。這是北京近來罕有的群聚抗爭事件。

    陸媒澎湃新聞今天引述一名郭姓學生家長指出，17日時被優勝教育的授課老師告知，老闆已經「跑路」、公司停運，老師的薪水都被拖欠，必須靠自己維權。而在這之前，郭姓家長剛繳了人民幣4萬多元（約新台幣17萬元）的學費。

    報導引述陳昊表示，自己並未「跑路」。他說，2019冠狀病毒疫情（COVID-19）疫情期間公司的現金流少了1/3，但堅持不裁員、不降薪，還得交房租，成本根本扛不下來，因而拖欠員工半個月到4個月不等的薪水，導致員工用罷課等方式來討薪。

    優勝教育旗下包含直營和加盟店。陳昊也提到，疫情期間全國有70至80家加盟店「甩鍋」（倒閉）。

    近日有網友發現，優勝教育的法定代表人已變更為唐芳瓊，加深外界對老闆「跑路」的猜測。但陳昊聲稱，自己的股份未變，是「為了貸款」才變更法定代表人，這名新法人是自己的母親。

    他稱，目前資金缺口約有5000多萬，但強調自己不會逃避，「想放棄早放棄了，然後到現在疫情撐了8個多月，雖然爆出這麼大的事情來，但我還是想撐下去」。

    公開資料顯示，優勝教育成立於1999年，2006年建立教育研究院，有大批一線教師和教育專家組成教學教研團隊，在全中國主要城市有上千家分校。

    疫情期間，中國各地普遍禁止人員聚集的行業開業，許多補教機構直到年中才逐漸復工，業績遭受重擊。部分業者曾轉以網路授課維持營運，但仍有不少業者面臨倒閉。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    女兒接種中國疫苗險癱瘓！孕婦怒朝河南輝縣市政府潑墨
    2020/10/05 16:55

    女兒接種中國疫苗險癱瘓！孕婦怒朝河南輝縣市政府潑墨
    維權沒有空間 中國律師掛牌討飯控訴打壓
    2020/06/20 14:02

    維權沒有空間 中國律師掛牌討飯控訴打壓

    消費旺季 投資正當時
    中國課外培訓機構倒閉潮 1年關1.2萬家
    2019/12/24 12:28

    中國課外培訓機構倒閉潮 1年關1.2萬家
    中國英語補教掀倒閉潮 爆上萬學員傳「被貸款」、多家銀追債
    2019/10/13 12:13

    中國英語補教掀倒閉潮 爆上萬學員傳「被貸款」、多家銀追債

    華南銀行打造友善住宅、推動在地安老
    國際今日熱門
    梅蘭妮亞康復後首現身！搶攻搖擺州 將與川普到賓州連袂造勢
    2020/10/20 21:29

    梅蘭妮亞康復後首現身！搶攻搖擺州 將與川普到賓州連袂造勢

    中國外交官打我駐斐濟人員 呂慶龍：就讓他們國家去丟臉
    2020/10/20 21:48

    中國外交官打我駐斐濟人員 呂慶龍：就讓他們國家去丟臉

    中國大使滾蛋！「戰狼」發言亂咬 點燃加拿大朝野怒火！
    2020/10/20 19:58

    中國大使滾蛋！「戰狼」發言亂咬 點燃加拿大朝野怒火！

    美民調：川普確診致使民眾在武肺議題信任度降低
    2020/10/20 21:22

    美民調：川普確診致使民眾在武肺議題信任度降低

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播