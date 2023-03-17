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    J.K.羅琳再跨談性別議題！不悔發表觀點「一群書迷感謝說了該說的話」

    風靡全球的《哈利波特》系列小說作者J.K.羅琳。（資料照，路透）

    風靡全球的《哈利波特》系列小說作者J.K.羅琳。（資料照，路透）

    2023/03/17 16:54

    〔即時新聞／綜合報導〕風靡全球的《哈利波特》系列小說作者J.K.羅琳（J.K.Rowling），因2019年在推特發布對跨性別族群議題的觀點，而身陷各種爭議中。14日她於Podcast再次表達相關看法，除表明「完全知道」她在跨性別議題的意見與觀點會令一些書迷「非常不開心」，也直言不諱說「仍有一大群書迷感謝我說了該說的話」。

    綜合外媒報導，J.K.羅琳在自己經營的Podcast「J.K.羅琳的女巫審判」（The Witch Trials of JK Rowling）最新一集中，重新討論了關於2019年英國稅務專家福斯塔特（Maya Forstater）因為發表跨性別人士相關推文而丟掉工作，隨後告上就業法庭，而她表態支持對方，結果引發了極大的爭議一事。

    J.K.羅琳針對這條引發爭議的推文以及後續餘波表示，「當我開始對我所看到一種方法上自由、想法上非常有問題的文化運動產生興趣，隨後深感困擾時，我完全知道，如果我說了出來，許多人會對我非常不開心」，不過她也提到，仍有大批書迷依然義無反顧支持自己，「事實上，書迷們非常感謝我說了該說的話」。

    她接著說，有些人相信自己正生活於她在書裡所擁護的價值觀，可以看出「他們相信他們正為弱者、差異及公平而戰」，同時她也承認，「我認為不插手會更輕鬆，你知道，這可能很嚴重。老實說，這對我個人來說很糟糕、並不有趣。我有時為我自己的安全感到害怕，尤其是為了我家人的安全」。

    J.K.羅琳還表示，「時間會證明我是否弄錯了，我只能說我已經深入、艱難與長期想過這件事了。我保證，我聽過另外一邊的說法。我絕對相信，這場運動有些危險，必須受到挑戰」。此外，她還透露在這個議題上，許多人從沒有願意跟她好好認真洽談，「這在智商上，是一種令人難以置信的懦弱」。

    當主持人詢問J.K.羅琳，對於有人說這些針對她的攻擊，只是她對於自己言論「必須承擔的責任」有何感想時，她則表示，「我只能說，我相信人們應該要看一個人所做的事，而非所說的話。你的表現如何？如果你在威脅人，如果你威脅要剝奪人們的生計，如果你說『要取消這個人』，那這就是獨裁者的語言」。

    最後J.K.羅琳直言道，「我正跟我所見而戰，這是一場強大陰險的厭女運動。我認為，這已經在非常有影響力的社會領域取得了巨大的收益，我不認為這場特別運動是良性或無力的。因此，女人們正在作戰，要出言反對受到失去生計的威脅與人身安全受到威脅。恐怕，我要跟她們站在一起」。

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