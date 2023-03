J.K.羅琳再跨談性別議題！不悔發表觀點「一群書迷感謝說了該說的話」

2023/03/17 16:54

〔即時新聞/綜合報導〕風靡全球的《哈利波特》系列小說作者J.K.羅琳(J.K.Rowling),因2019年在推特發布對跨性別族群議題的觀點,而身陷各種爭議中。14日她於Podcast再次表達相關看法,除表明「完全知道」她在跨性別議題的意見與觀點會令一些書迷「非常不開心」,也直言不諱說「仍有一大群書迷感謝我說了該說的話」。

綜合外媒報導,J.K.羅琳在自己經營的Podcast「J.K.羅琳的女巫審判」(The Witch Trials of JK Rowling)最新一集中,重新討論了關於2019年英國稅務專家福斯塔特(Maya Forstater)因為發表跨性別人士相關推文而丟掉工作,隨後告上就業法庭,而她表態支持對方,結果引發了極大的爭議一事。

J.K.羅琳針對這條引發爭議的推文以及後續餘波表示,「當我開始對我所看到一種方法上自由、想法上非常有問題的文化運動產生興趣,隨後深感困擾時,我完全知道,如果我說了出來,許多人會對我非常不開心」,不過她也提到,仍有大批書迷依然義無反顧支持自己,「事實上,書迷們非常感謝我說了該說的話」。

她接著說,有些人相信自己正生活於她在書裡所擁護的價值觀,可以看出「他們相信他們正為弱者、差異及公平而戰」,同時她也承認,「我認為不插手會更輕鬆,你知道,這可能很嚴重。老實說,這對我個人來說很糟糕、並不有趣。我有時為我自己的安全感到害怕,尤其是為了我家人的安全」。

J.K.羅琳還表示,「時間會證明我是否弄錯了,我只能說我已經深入、艱難與長期想過這件事了。我保證,我聽過另外一邊的說法。我絕對相信,這場運動有些危險,必須受到挑戰」。此外,她還透露在這個議題上,許多人從沒有願意跟她好好認真洽談,「這在智商上,是一種令人難以置信的懦弱」。

當主持人詢問J.K.羅琳,對於有人說這些針對她的攻擊,只是她對於自己言論「必須承擔的責任」有何感想時,她則表示,「我只能說,我相信人們應該要看一個人所做的事,而非所說的話。你的表現如何?如果你在威脅人,如果你威脅要剝奪人們的生計,如果你說『要取消這個人』,那這就是獨裁者的語言」。

最後J.K.羅琳直言道,「我正跟我所見而戰,這是一場強大陰險的厭女運動。我認為,這已經在非常有影響力的社會領域取得了巨大的收益,我不認為這場特別運動是良性或無力的。因此,女人們正在作戰,要出言反對受到失去生計的威脅與人身安全受到威脅。恐怕,我要跟她們站在一起」。

Dress however you please.

Call yourself whatever you like.

Sleep with any consenting adult who’ll have you.

Live your best life in peace and security.

But force women out of their jobs for stating that sex is real? #IStandWithMaya #ThisIsNotADrill