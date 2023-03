打臉俄羅斯！ 美軍公布俄機撞上MQ-9無人機畫面

2023/03/16 21:35

〔即時新聞/綜合報導〕美軍一架MQ-9「死神」無人機14日被俄羅斯「蘇愷-27」(Su-27)戰鬥機攔截後撞擊墜毀黑海,引發熱議。事後俄方稱無人機是自己失控墜海,美國五角大廈今(16)日公開事發當下的解密片段,證實美方先前說法,是由俄國戰機撞上無人機螺旋槳才因失去控制墜落。

綜合外媒報導,從美國公布的42秒無人機拍攝短片中能發現,俄國蘇愷-27戰機先靠近無人機,後來開始釋放疑似為燃料的液體,過程中俄機共經過了MQ-9「死神」無人機兩次,在第二次近距離靠近後,無人機所拍攝的畫面出現亂碼,等畫面恢復後,該架無人機螺旋槳的葉片已經彎曲變形。

美方表示,當時俄機在接近時,撞上了無人機螺旋槳,導致該台無人機無法繼續操控飛行,最後只好讓其墜入黑海中。美方也指出,這段公開的解密影片是經由美國軍方剪輯,但按順序顯示事件。

此外,俄羅斯國家安全會議祕書長帕特魯舍夫(Nikolai Patrushev)15日表示,俄國將設法打撈墜入黑海的美軍無人機。針對帕特魯舍夫的說法,美國參謀長聯席會主席、陸軍上將密利(Mark Milley)強調:「如果無人機被俄羅斯回收,美方將採取相關措施,防止機敏情報洩漏,我們非常有信心,屆時任何有價值的東西都不再有價值。」

