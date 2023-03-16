打臉俄羅斯！ 美軍公布俄機撞上MQ-9無人機畫面
〔即時新聞／綜合報導〕美軍一架MQ-9「死神」無人機14日被俄羅斯「蘇愷-27」（Su-27）戰鬥機攔截後撞擊墜毀黑海，引發熱議。事後俄方稱無人機是自己失控墜海，美國五角大廈今（16）日公開事發當下的解密片段，證實美方先前說法，是由俄國戰機撞上無人機螺旋槳才因失去控制墜落。
綜合外媒報導，從美國公布的42秒無人機拍攝短片中能發現，俄國蘇愷-27戰機先靠近無人機，後來開始釋放疑似為燃料的液體，過程中俄機共經過了MQ-9「死神」無人機兩次，在第二次近距離靠近後，無人機所拍攝的畫面出現亂碼，等畫面恢復後，該架無人機螺旋槳的葉片已經彎曲變形。
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美方表示，當時俄機在接近時，撞上了無人機螺旋槳，導致該台無人機無法繼續操控飛行，最後只好讓其墜入黑海中。美方也指出，這段公開的解密影片是經由美國軍方剪輯，但按順序顯示事件。
此外，俄羅斯國家安全會議祕書長帕特魯舍夫（Nikolai Patrushev）15日表示，俄國將設法打撈墜入黑海的美軍無人機。針對帕特魯舍夫的說法，美國參謀長聯席會主席、陸軍上將密利（Mark Milley）強調：「如果無人機被俄羅斯回收，美方將採取相關措施，防止機敏情報洩漏，我們非常有信心，屆時任何有價值的東西都不再有價值。」
???? BREAKING: United States releases video of a Russian SU-27 fighter jet colliding with an American MQ-9 Reaper drone over the Black Sea.— Upward News （@UpwardNewsHQ） March 16, 2023
The Russian fighter appears to dump fuel as it intercepts the U.S. drone on the first attempt and apparently hits it on the second. Then the… https://t.co/ChfdstKNWz pic.twitter.com/WUNKU9piNR