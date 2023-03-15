暴雨來襲！土耳其地震災區慘成「黃河」 至少13人喪生
〔即時新聞／綜合報導〕土耳其今年2月初受到強震襲擊，造成逾4萬8000人死亡的重大災情，至今仍未平復，但「屋漏偏逢連夜雨」，地震災區近幾日又遭逢暴雨侵襲，引發水患，目前傳出至少有13人身亡。
《法新社》報導，當地時間週二晚間暴雨來襲，據土耳其媒體描述，洪水在敘利亞邊境以北約50公里的土耳其省份尚勒烏爾法（Sanliurfa）造成11人死亡；鄰近的阿德亞曼省（Adiyaman）也有2人不幸喪生，其中還包括一名1歲的孩童。
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尚勒烏爾法省長辦公室表示，洪水甚至還淹沒了境內一家大型醫院的底層。而從媒體發布的圖片可以看到，洪水不僅沖走了街道上的汽車，連災民們暫時棲身的組合屋也被淹沒。
被土耳其總統艾多根（Recep Tayyip Erdogan）派來監督救災的內政部長索伊盧（Suleyman Soylu）指出，惡劣的天氣阻礙了救災工作，「當前我們擁有163人組成10個小隊，在25公里的範圍內展開搜救工作。我們也有潛水員，不過天候狀況不容許我們做更多事情。」
????#Şanlıurfa'da yaşanan sağanak yağış sonrası sel oldu. pic.twitter.com/NOm4wRZgla— 23 DERECE （@yirmiucderece） March 15, 2023
Şanlıurfa tarihinde görülmemiş bir sel felaketi yaşanıyor. #sel #şanlıurfa #adıyaman #urfa #afet pic.twitter.com/KY74ZgqNwa— Şanlıurfa Haber （@sanliurfahaberr） March 15, 2023
#Şanlıurfa ‘da yaşanan sel sonrası Hilvan - Bozova yolu Ördek Köyü noktasında sel suları karayolunu yuttu. pic.twitter.com/nXGmYF9E6d— 23 DERECE （@yirmiucderece） March 15, 2023
Şanlıurfa'da son durum... Geçmiş olsun... #sanliurfa pic.twitter.com/qBOXLAAGjf— Hava Forum （@HavaForum） March 15, 2023