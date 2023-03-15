宏都拉斯外交欲轉向中國 反對派憂影響與美關係

宏都拉斯總統卡蕬楚今在推特上表示，她已指示外交部長雷依納處理與中國建立正式關係事宜。（路透，本報合成）

2023/03/15 13:38

〔中央社〕台灣友邦宏都拉斯總統秀瑪菈．卡斯楚於當地時間14日宣布尋求與中國發展正式關係，宏國外交部長說，必須為民謀求最大福祉，但反對派擔心此舉可能影響與美國關係。

秀瑪菈．卡斯楚（Xiomara Castro，另譯：卡蕬楚）在推特宣布，她已指示外交部長雷依納（Eduardo Reina）處理與中國建立正式關係事宜。

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如果宏都拉斯與台灣斷交，台灣將僅餘13個邦交國。

路透社報導，宏都拉斯反對派國會議員贊布拉諾（Tomas Zambrano）接受當地電視台訪問時說，此一決定可能會影響宏都拉斯與美國的關係，而美國是宏都拉斯最大貿易夥伴，許多家庭仰賴來自美國的匯款。

雷依納則對媒體說：「我們必須非常務實看待事情，為宏都拉斯人民謀求最大福祉。」

台灣的外交部已召見宏都拉斯駐台大使，並向宏國政府表達嚴正關切，希望對方謹慎斟酌，勿落入中國圈套，做出損及台宏雙方多年友誼的錯誤決定。

美國國務院尚未對此事置評。

路透社提到，總統蔡英文規劃下月出訪中美洲，預定前往瓜地馬拉和貝里斯。

同屬中美洲的尼加拉瓜已於2021年12月與台灣斷交，改投中國懷抱。

如果巴拉圭反對黨在今年4月底的總統大選獲勝，台灣可能再失去一個拉丁美洲邦交國。反對黨總統候選人艾里格里（Efrain Alegre）曾說，巴拉圭將與台灣斷交，與中國開展關係，希望能夠促進大豆、牛肉等重要經濟產品出口。

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