日英義3國防長週四會晤 聚焦6代戰機研製計畫

英國、義大利的國防部長將到訪日本，與濱田靖一舉行3國防長會談。圖為防衛大臣濱田1月12日出訪美國五角大廈。（歐新社）

2023/03/14 12:51

〔即時新聞／綜合報導〕日本防衛省今天透露，英國、義大利的國防部長將於本週攜手到訪日本，與防衛大臣濱田靖一舉行3國防長會談，聚焦第6代戰鬥機的共同研發計畫。

根據《路透》報導，日本防衛省今天表示，防衛大臣濱田靖一本週四（16日）將與英國防部長華萊士（Ben Wallace）、義大利國防部長克羅塞托（Guido Crosetto）在東京舉行三邊會議；會後濱田也將分別會晤2人，舉行2場雙邊會談。

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日、英、義3國去年12月，簽訂並宣布了「全球作戰航空計劃」（GCAP），旨在共同研發第6代戰鬥機，且表訂2035年服役。該計畫係由英國的「暴風雨」計畫（Tempest Fighter）、及日本的「FX戰機」計畫為基礎，可視為2計畫的整併方案。

「全球作戰航空計劃」涉及第六代戰鬥機的技術開發，包括忠誠僚機、多工網路能力等。3國主要參與的企業分別是李奧納多（Leonardo S.p.A.）、英國航太系統（BAE Systems plc）和三菱重工（Mitsubishi Heavy Industries）。

3國攜手展開戰機研發項目，標誌日本自第二次世界大戰以來，首次與美國以外的國家，進行重大國防工業合作。

去年俄烏戰爭爆發，法國、德國和西班牙為加強歐洲安全，同樣展開了戰機研發計劃「未來空戰系統」（FCAS）合作。

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