無重力下怎麼喝咖啡？ 太空人用「太空杯」輕鬆喝不怕溢出
〔即時新聞／綜合報導〕許多人每天都會喝一杯咖啡來提振精神，那麼在太空無重力狀態下太空人要如何喝咖啡呢？近日國際太空站美國太空人妮可曼恩（Nicole Mann）向外界示範，咖啡裝進特殊的太空杯內，只要嘴巴靠近咖啡就會自動進入嘴中，就算杯子翻轉過來，液體也不會從杯子裡溢出來。
國際太空站（ISS）推特近日PO出如何在無重力狀態下喝咖啡的影片，美國太空人妮可曼恩將一包卡布奇諾注入一個特殊容器，她將杯子翻轉過來，裡頭的液體也沒有從杯子裡溢出來，妮可曼恩將嘴巴靠近，咖啡就自動進入嘴中。
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這個特殊容器稱為「太空杯」（Space Cup）的特別形狀利用了表面張力、濕潤和杯子幾何形狀的綜合效應，利用流體動力學的概念來模仿太空中的重力效應，幫助太空人輕鬆飲用液體，只要把嘴放在太空杯狹窄的頂部部分，由於毛細管作用，咖啡會自動被拉進他們的嘴裡。
NASA認為這可以使微重力下的飲水變得更容易，也可以減少送往太空的液體袋的重量和尺寸。
Classic cappuccino, meet the space cup. ☕????— ISS Research （@ISS_Research） March 2, 2023
This demo shows the Capillary Beverage investigation which studies the process of drinking from specially designed Space Cups that use fluid dynamics to mimic the effect of gravity. https://t.co/xFGFTva2Bw pic.twitter.com/M7TQmIwlrC