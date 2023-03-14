為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    無重力下怎麼喝咖啡？ 太空人用「太空杯」輕鬆喝不怕溢出

    美國太空人妮可曼恩示範用太空杯在無重力狀態下喝咖啡。（圖擷自推特）

    美國太空人妮可曼恩示範用太空杯在無重力狀態下喝咖啡。（圖擷自推特）

    2023/03/14 11:21

    〔即時新聞／綜合報導〕許多人每天都會喝一杯咖啡來提振精神，那麼在太空無重力狀態下太空人要如何喝咖啡呢？近日國際太空站美國太空人妮可曼恩（Nicole Mann）向外界示範，咖啡裝進特殊的太空杯內，只要嘴巴靠近咖啡就會自動進入嘴中，就算杯子翻轉過來，液體也不會從杯子裡溢出來。

    國際太空站（ISS）推特近日PO出如何在無重力狀態下喝咖啡的影片，美國太空人妮可曼恩將一包卡布奇諾注入一個特殊容器，她將杯子翻轉過來，裡頭的液體也沒有從杯子裡溢出來，妮可曼恩將嘴巴靠近，咖啡就自動進入嘴中。

    這個特殊容器稱為「太空杯」（Space Cup）的特別形狀利用了表面張力、濕潤和杯子幾何形狀的綜合效應，利用流體動力學的概念來模仿太空中的重力效應，幫助太空人輕鬆飲用液體，只要把嘴放在太空杯狹窄的頂部部分，由於毛細管作用，咖啡會自動被拉進他們的嘴裡。

    NASA認為這可以使微重力下的飲水變得更容易，也可以減少送往太空的液體袋的重量和尺寸。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    加拿大小學生超狂！做實驗意外發現「過敏救命藥上太空變劇毒」
    2023/03/11 19:46

    加拿大小學生超狂！做實驗意外發現「過敏救命藥上太空變劇毒」
    健康網》喝咖啡能減肥 學者揭關鍵：刺激棕色脂肪細胞活性
    2023/03/11 17:03

    健康網》喝咖啡能減肥 學者揭關鍵：刺激棕色脂肪細胞活性
    新里程碑！世界首枚「3D列印」火箭 將於美國佛州發射
    2023/03/08 20:44

    新里程碑！世界首枚「3D列印」火箭 將於美國佛州發射
    迎接竹縣關西咖啡節 馬武督咖啡生產合作社辦評鑑比賽
    2023/03/06 17:39

    迎接竹縣關西咖啡節 馬武督咖啡生產合作社辦評鑑比賽
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播