無重力下怎麼喝咖啡？ 太空人用「太空杯」輕鬆喝不怕溢出

〔即時新聞/綜合報導〕許多人每天都會喝一杯咖啡來提振精神,那麼在太空無重力狀態下太空人要如何喝咖啡呢?近日國際太空站美國太空人妮可曼恩(Nicole Mann)向外界示範,咖啡裝進特殊的太空杯內,只要嘴巴靠近咖啡就會自動進入嘴中,就算杯子翻轉過來,液體也不會從杯子裡溢出來。

國際太空站(ISS)推特近日PO出如何在無重力狀態下喝咖啡的影片,美國太空人妮可曼恩將一包卡布奇諾注入一個特殊容器,她將杯子翻轉過來,裡頭的液體也沒有從杯子裡溢出來,妮可曼恩將嘴巴靠近,咖啡就自動進入嘴中。

這個特殊容器稱為「太空杯」(Space Cup)的特別形狀利用了表面張力、濕潤和杯子幾何形狀的綜合效應,利用流體動力學的概念來模仿太空中的重力效應,幫助太空人輕鬆飲用液體,只要把嘴放在太空杯狹窄的頂部部分,由於毛細管作用,咖啡會自動被拉進他們的嘴裡。

NASA認為這可以使微重力下的飲水變得更容易,也可以減少送往太空的液體袋的重量和尺寸。

