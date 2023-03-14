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    特赦「頭巾革命」群眾 伊朗政府釋放22000人

    伊朗司法機關證實，該國已特赦逾萬名囚犯，包含近期因示威抗議遭逮的民眾。（法新社）

    伊朗司法機關證實，該國已特赦逾萬名囚犯，包含近期因示威抗議遭逮的民眾。（法新社）

    2023/03/14 10:05

    〔即時新聞／綜合報導〕伊朗司法機關證實，該國已特赦逾萬名囚犯，包含近期因示威抗議遭逮的民眾。「頭巾革命」延燒至今，伊朗國內始終動盪，備受國際關注。

    根據《路透》報導，伊朗司法機關負責人厄傑伊（Gholamhossein Mohseni Ejei）週一（13日）表示，伊朗司法部門已特赦了2萬2000名參加反政府示威活動的民眾。

    上月初伊朗官媒曾報導，為紀念每年2月11日「伊斯蘭革命勝利日」，伊朗最高領導人哈米尼（Ali Khamenei）有意釋放「數萬名」囚犯，其中包括早前遭暴力鎮壓、因示威活動被捕的異議人士。

    厄傑伊指出：「截至目前為止，已有8萬2000人被釋放；其中至少有2萬2000人是抗議人士」。厄傑伊沒有交代特赦的具體時間表，以及被赦免者是否曾遭起訴。

    去年9月，22歲伊朗庫德族女性阿米尼（Mahsa Amini），在該國警察拘留期間離奇死亡；緊接著，伊朗各地數十間女子學校，持續發生疑似毒氣攻擊事件，大批女學生因此送醫，種種因素導致伊朗反政府示威不斷。這是自1979年伊朗革命以來，該國政府面臨的最大挑戰。

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