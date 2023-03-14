美政府針對俄國寡頭 展開新一波制裁行動

「KleptoCapture」負責人亞當斯表示，該組織正調查「幫助俄國人逃避制裁、違反出口限制的人」。（美聯社）

2023/03/14 14:24

〔即時新聞／綜合報導〕美國政府近日將採取更積極的措施，制裁俄羅斯經濟，尤其是針對俄國寡頭資產，目的是迫使克里姆林宮放棄入侵烏克蘭。

根據《美聯社》3月14日報導，包括美國財政部、司法部等，官員們紛紛表示將「合法的」清算俄羅斯寡頭的財產；擴大處罰協助躲避制裁人士；防堵所有法律漏洞，諸如利用空殼公司交易等行為。

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美國司法部特別工作小組「KleptoCapture」，負責執行對俄國及其億萬富翁的經濟限制措施。領導人亞當斯（Andrew Adams）表示，該組織正優先調查「幫助俄羅斯人逃避制裁、違反出口限制的人」。

「KleptoCapture」已開始懲罰寡頭的同夥，即財富管理人員，亞當斯稱他們是「躲避制裁的專業經紀人」。著名俄國寡頭維克謝伯格（Viktor Vekselberg）制裁案中，俄裔美籍的沃戎琴科（Vladimir Voronchenko）因涉嫌「密謀違反、逃避美國制裁」，於今年2月遭紐約檢察官起訴。

美國財政部上週發布的報告指出，迄今為止全球範圍內，已凍結價值超過580億美元（約新台幣1兆7400億元）的俄羅斯寡頭資產，其中包括豪華遊艇、及位於紐約和佛羅里達的多處豪宅。

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