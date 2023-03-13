美國援烏態度鬆動？ 外媒爆基輔與華府分歧越來越大

烏克蘭總統澤倫斯基去年12月訪美並與美國總統拜登會面。（美聯社）

2023/03/13 15:55

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國政治新聞網站《Politico》12日引述消息來源報導，美國和烏克蘭之間在結束烏克蘭衝突以及戰爭目標問題上的分歧越來越大。

報導稱，根據與10位官員、立法者和專家的對話，烏克蘭和美國之間的緊張點，包括破壞北溪天然氣管道、烏東城市巴赫姆特（Bakhmut）的情勢，以及烏克蘭打算解放克里米亞。

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據報導，許多美國政府官員已經開始擔心，烏克蘭在巴赫姆特浪費如此多的人力和彈藥，可能會削弱其在春季發動大規模反攻的能力。文中還提到了《紐約時報》最近發表的一份情報，稱一個「親烏克蘭團體」對去年秋天北溪天然氣管道的破壞負責。

Politico寫道，情報分析人士不認為烏國總統澤倫斯基或他的助手參與了破壞活動，但拜登政府已向基輔明確表示，烏克蘭境外實施某些暴力行動是不可接受的，就像去年一位著名俄羅斯民族主義者的女兒在莫斯科汽車炸彈爆炸中喪生時所做的那樣。

另一個緊張點是《紐約時報》最近的報導稱，五角大廈在阻止拜登政府與國際刑事法院分享俄羅斯在烏克蘭犯下戰爭罪行的證據。據Politico報導，白宮擔心這份出版物可能會損害美國的道德形象。

烏克蘭與美國在結束戰爭問題上也存在分歧。報導中寫道：「美國官員認為，澤倫斯基堅持要求在和平談判開始前，將包括自2014 年以來一直在俄羅斯控制下的克里米亞在內的所有領土歸還給烏克蘭，這只會延長戰爭。」

國務卿布林肯向基輔發出信號，烏克蘭可能重新奪回克里米亞對俄國總統普廷來說是一條紅線，可能會導致的局勢急劇升高。此外，五角大廈一直懷疑烏克蘭軍隊儘管配備了先進的西方武器，是否能夠將俄羅斯趕出克里米亞，畢竟俄羅斯已經在那裡扎根了近10年。

拜登政府已明確宣布，美國及基輔之間的同盟關係依然牢固，只要戰爭還在繼續，這種同盟關係就會持續下去。不過，越來越多的脫節可能預示著關於戰爭將如何結束的辯論，將出現更大的分歧。

報導稱，儘管拜登已承諾堅定支持，軍援金庫目前仍保持開放狀態，但美國已向基輔明確表示，它不能無限期地為烏克蘭提供這種水準的資金。雖然支持烏克蘭主要是兩黨的努力，但少數卻越來越多的共和黨人，開始對利用美國錢財支持基輔而沒有結束一場遠方的戰爭，表示懷疑。

對長期援烏質疑的人包括聯邦眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy），他曾表示美國不會向烏克蘭提供「空白支票」，澤倫斯基提出邀請他訪問陷入戰火的烏克蘭，也遭到他拒絕。

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