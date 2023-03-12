日本3/13全面解除口罩令！ 是否佩戴依「個人判斷」

日本將從3月13日起全面解除口罩規範。（路透）

2023/03/12 22:16

〔編譯陳成良／綜合報導〕日本放寬武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）防疫措施，由明（13日）起，無論室內或室外，皆由民眾自行決定是否要戴用口罩。不過考量到消費者對染疫的顧慮，包括百貨、大眾運輸等業者，仍會要求工作人員戴口罩。此外，學校從下月1日起基本也不再要求戴口罩。

《共同社》報導，在5月8日把武肺下調為等同流感的第5類傳染病之前，放寬口罩規定成為日本政府提出的「走向正常」的象徵，現在戴口罩已是理所當然的日常生活，可能會發生變化。這次提早放寬口罩令，是展示社會邁向復常的象徵，但建議在醫療機構和擁擠的電車上繼續戴口罩。

請繼續往下閱讀...

另據日本《時事通信社》報導，經營零售、大眾運輸及娛樂設施等的各家公司，原則上從3月13日起就不會再要求消費者戴口罩。不過，顧慮到仍有消費者擔心感染COVID-19，也有不少公司要求會跟消費者接觸的工作人員繼續戴上口罩。

另一方面，營運東京迪士尼樂園及東京迪士尼海洋的東方樂園公司（Oriental Land），配合業界團體指引修改，包含工作人員在內，都由個人自行判斷要不要戴口罩。日本航空（JAL）及全日空（ANA）作法相同。

相關新聞請見︰

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法