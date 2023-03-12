招了！俄女戰狼承認克里姆林宮鬧內訌

俄國外交部發言人札哈蘿娃罕見承認，克里姆林宮確有內訌。（路透）

2023/03/12 20:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕華府智庫「戰爭研究所」（ISW）11日公布最新戰情評估報告指出，俄國外交部發言人札哈蘿娃（Maria Zakharova）當天證實，克里姆林宮內部存在鬥爭，並已放棄了對俄羅斯訊息空間（information space）的集中控制，而俄羅斯總統普廷顯然無法輕易解決這個問題。

ISW報告提到，3月11日，克里姆林宮記者、學者在莫斯科舉行了一場論壇，主題為「現代現實中資訊和認知戰的實踐和技術層面」。在一次小組討論中，扎哈蘿娃承認，由於克里姆林宮「精英」之間的內鬥，克宮無法複製史達林主義的做法，即建立一個相當於蘇聯情報局的現代情報局，來集中控制俄羅斯內部訊息。

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報告指出，扎哈蘿娃的聲明值得注意，並印證了ISW長期以來關於克里姆林宮政權的幾項評估：一，普廷核心圈子的主要成員在克里姆林宮發生內鬥；二，隨著時間推移，普廷在很大程度上放棄牢控俄羅斯的訊息空間；三，普廷顯然無法採取果斷行動重新控制俄羅斯訊息空間。

ISW指出，目前尚不清楚為何經驗老道的札哈蘿娃言人會在公開場合公開承認這些問題。札哈蘿娃首次直接討論這些問題，可能是為了緩和俄羅斯民族主義「軍事部落客」（milbloggers）的期望，這些人對克里姆林宮有能力建立統一的敘事風向，甚至建立統一的政策，抱持厚望。

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