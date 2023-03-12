牢房變砲房 18名女獄警私會囚犯 傳裸照、激戰樣樣來！

英國貝溫監獄自2017年啟用以來已有多達18名女獄警因與囚犯發生不正當性關係被解雇。此為示意圖。（歐新社）

2023/03/12 21:26

〔即時新聞／綜合報導〕號稱「英國最舒適監獄」同時也是最大的貝溫監獄（HMP Berwyn），自2017年啟用以來已有多達18名女獄警因與囚犯發生不正當性關係被解雇，英國獄警協會（The Prison Officers' Association）近日為此跳出來抨擊該國獄警招募制度。

根據《每日郵報》12日報導，位於英國威爾斯雷克斯漢姆縣（Wrexham）、因提供囚犯高質量套房、健身房、多元教育和培訓服務而聞名的的貝溫監獄，相對其他監獄對囚犯管控也相當寬鬆，因此不時傳出有獄警私會囚犯、幫忙偷渡違禁品的醜聞。

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據悉，該監獄自2017年2月28日啟用以來，有18名女獄警因為和囚犯有不正當關係被解雇，其中有3人更因此吃上牢飯，分別為26歲的華特森（Emily Watson）、同樣都是27歲的加文（Jennifer Gavan）及古恩（Ayshea Gunn）。

報導指出，華特森與古恩皆因與重罪犯在牢房多次發生性行為，被判入獄一年；加文則是與囚犯發展戀人關係，偷偷將私人手機運進監獄給考克森，藉此傳送調情訊息和裸照給對方，被判入獄8個月。

英國獄警協會主席費爾赫斯特（Mark Fairhurst）近日跳出來抨擊，直言獄方很多時候僅透過線上面試就錄取人，導致有太多不適合獄警這份工作的女性被聘用，這些女性「生活經驗不足」，很容易被囚犯影響。據英國司法部統計，2019年以來，光是英格蘭與威爾斯地區，就有32名女獄警因私會囚犯被解雇。

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