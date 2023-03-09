截至2022 中國接種COVID-19疫苗支出逾6300億元

中國2021年至2022年累計結算COVID-19疫苗及接種費用，高達人民幣1500餘億元（約新台幣6300億元）。（法新社資料照）

2023/03/09 21:37

〔中央社〕中國國家醫保局今天公布，2021年至2022年，中國累計結算COVID-19疫苗及接種費用人民幣1500餘億元（逾新台幣6300億元）。

中國國家醫療保障局官網9日發布「2022年醫療保障事業發展統計快報」，作以上表示，這個數據包含醫保基金支付和財政補助。

請繼續往下閱讀...

中國迄今都施打國產COVID-19疫苗，對居民實施免費接種。

報告稱，國家醫保局主導與疫苗生產企業開展價格磋商，滅活疫苗、重組蛋白疫苗、腺病毒載體疫苗3種技術路線的單劑價格基準，統一為16元左右。

中國疾控中心4日發布的全國COVID-19感染疫情報告顯示，自2020年12月開啟接種以來，截至3月2日，中國大陸31個省市區累計完成接種COVID-19疫苗34億9268.9萬劑次，接種總人數13億1042.1萬人。

中國疾控中心發布的分月COVID-19疫苗累計接種劑次表顯示，歷經2022年12月爆發的海嘯式疫情後，民眾接種疫苗大幅減少，今年2月只增加了237萬劑次。

國家醫保局報告稱，截至2022年底，中國基本醫療保險參保人數13億4570萬人，比上年同期減少1727萬人，下降1.3%，參保覆蓋面仍在95%以上。

2022年，中國基本醫療保險基金（含生育保險）總收入、總支出分別為3兆697.72億元、2兆4431.72億元，年末基金累計結存4兆2540.73億元。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法