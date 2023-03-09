為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    中國流感也要封控？西安急了：必要時停班停課

    西安市人民政府昨（8）忽然發布大流感應急通知，內容提到將依不同程度分為4個應對級別，未來必要時在疫情爆發和流行地區可依法實施停工、停業、停市、停課等措施。（圖擷取自「說好的5872」微博、本報合成）

    西安市人民政府昨（8）忽然發布大流感應急通知，內容提到將依不同程度分為4個應對級別，未來必要時在疫情爆發和流行地區可依法實施停工、停業、停市、停課等措施。（圖擷取自「說好的5872」微博、本報合成）

    2023/03/09 11:36

    〔即時新聞／綜合報導〕中國近期爆發「甲型流感」（A型流感）疫情，醫院再度塞滿病患，多地相繼通報病例數大增，陝西省西安市昨（8日）忽然發布大流感「應急通知」，內容提到將依不同程度分為4級，必要時可停工、停業、停市、停課，限制或停用公共場所、禁止人群聚集等，顯見當地官方面對疫情十分緊張。

    綜合中媒報導，西安市人民政府8日突然發布《西安市人民政府辦公廳關於印發流感大流行應急預案的通知》，內容提及為加強對流感大流行的應對措施，應急回應階段按不同程度，由低到高劃分為4個「響應」（應變）級別，由低到高分為Ⅳ級、Ⅲ級、Ⅱ級、Ⅰ級4個級別。

    《應急通知》內容指出，進入第Ⅱ級響應，將可適時執行「臨時社會面管控」措施，包括必要時在疫情爆發、流行地區依法停工、停業、停市、停課，限制或者停止使用有關公共場所，限制或禁止開展人群聚集活動，以及可能導致危害擴大的生產經營活動等措施，達到降低交叉感染風險，防範疫情擴散。

    一旦進入最高程度第Ⅰ級響應級別，政府根據流感大流行在該市的波及範圍及嚴重程度，將實施疫區封鎖、交通檢疫、停產、停業等措施，停止各種人群、聚集性活動，同時制訂旅遊限制，加強流動人口管理等措施，勸阻群眾非必要的外出行動。

    消息曝光後引起大量中國網友熱議，有人說「不會吧，又來？」、「非必要不要外出，全員核酸要不要再搞一下」、「西安太保守了」、「又要搞事情了」，也網友留言「西安這是新冠後遺症的慣性，流感在全世界流行這麼多年，一到時候就流行，按西安這個邏輯，就別生活了。真要是負責人，趕緊督促打疫苗。沒新冠前，醫院就從來沒清閒過」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    中國爆發流感 民眾瘋搶抗流感病毒藥「奧司他韋」傳斷貨
    2023/03/02 16:26

    中國爆發流感 民眾瘋搶抗流感病毒藥「奧司他韋」傳斷貨
    網傳「西安又開始48小時核酸證明」影片 查核：去年舊措施
    2022/12/27 19:35

    網傳「西安又開始48小時核酸證明」影片 查核：去年舊措施

    三鐵共構ｘ商城 扛起台中高鐵特區
    中國COVID疫情恐奪百萬命 衛生專家憂：想避免悲劇為時已晚
    2022/12/20 19:00

    中國COVID疫情恐奪百萬命 衛生專家憂：想避免悲劇為時已晚
    誇張！還沒喬好誰收 中國西安住戶穿梭垃圾小山進出
    2022/12/09 18:10

    誇張！還沒喬好誰收 中國西安住戶穿梭垃圾小山進出

    只因背景硬！這款油保健熱銷有玄機
    中國西安核酸系統大當機 網狠酸：崩一次能洗多少錢？
    2022/11/20 16:49

    中國西安核酸系統大當機 網狠酸：崩一次能洗多少錢？
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播