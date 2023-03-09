中國流感也要封控？西安急了：必要時停班停課

西安市人民政府昨（8）忽然發布大流感應急通知，內容提到將依不同程度分為4個應對級別，未來必要時在疫情爆發和流行地區可依法實施停工、停業、停市、停課等措施。（圖擷取自「說好的5872」微博、本報合成）

2023/03/09 11:36

〔即時新聞／綜合報導〕中國近期爆發「甲型流感」（A型流感）疫情，醫院再度塞滿病患，多地相繼通報病例數大增，陝西省西安市昨（8日）忽然發布大流感「應急通知」，內容提到將依不同程度分為4級，必要時可停工、停業、停市、停課，限制或停用公共場所、禁止人群聚集等，顯見當地官方面對疫情十分緊張。

綜合中媒報導，西安市人民政府8日突然發布《西安市人民政府辦公廳關於印發流感大流行應急預案的通知》，內容提及為加強對流感大流行的應對措施，應急回應階段按不同程度，由低到高劃分為4個「響應」（應變）級別，由低到高分為Ⅳ級、Ⅲ級、Ⅱ級、Ⅰ級4個級別。

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《應急通知》內容指出，進入第Ⅱ級響應，將可適時執行「臨時社會面管控」措施，包括必要時在疫情爆發、流行地區依法停工、停業、停市、停課，限制或者停止使用有關公共場所，限制或禁止開展人群聚集活動，以及可能導致危害擴大的生產經營活動等措施，達到降低交叉感染風險，防範疫情擴散。

一旦進入最高程度第Ⅰ級響應級別，政府根據流感大流行在該市的波及範圍及嚴重程度，將實施疫區封鎖、交通檢疫、停產、停業等措施，停止各種人群、聚集性活動，同時制訂旅遊限制，加強流動人口管理等措施，勸阻群眾非必要的外出行動。

消息曝光後引起大量中國網友熱議，有人說「不會吧，又來？」、「非必要不要外出，全員核酸要不要再搞一下」、「西安太保守了」、「又要搞事情了」，也網友留言「西安這是新冠後遺症的慣性，流感在全世界流行這麼多年，一到時候就流行，按西安這個邏輯，就別生活了。真要是負責人，趕緊督促打疫苗。沒新冠前，醫院就從來沒清閒過」。

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