美國會武肺病毒溯源聽證 芮斐德：三大證據指向中國

前美國疾病管制暨預防中心（CDC）主任芮斐德說，武肺病毒可能源自實驗室意外洩露，並將病毒起源指向武漢病毒研究所。（彭博）

2023/03/09 21:31

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國聯邦眾議院共和黨負責調查武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情起源的小組委員會8日舉行首次聽證會，前美國疾病管制暨預防中心（CDC）主任芮斐德（Robert Redfield）作證時說，與當時其他衛生官員不同的是，他到今天都認為，武肺病毒更可能源自實驗室的意外洩露，並指出有三大證據，將病毒起源指向中國的武漢病毒研究所。

世界知名基因學專家、國務院前官員孟天行（Jamie Metzl）在聽證會上直指，中國阻撓國際社會的疫情溯源調查，才導致今天的局面。曾擔任世衛組織顧問、積極推動病毒溯源工作的孟天行強調，「儘管病毒源自實驗室的假設尚無確切證據，但間接證據愈來愈多」。

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芮斐德前述結論，是基於病毒本身的生物學特性和2019年在武漢及其周邊地區的不尋常行動，包括武漢病毒研究所對進行病毒「功能增益研究」（gain of function research），他在聽證會上敦促禁止增強病原體傳播或致病能力的研究。

芮斐德指出，有三大證據，將起源指向武漢病毒研究所。「第一，他們刪除了病毒的基因序列 這是很反常的。科研人員一般不會這麼做；第二，他們讓軍方接管了民用的實驗室，這極不尋常；第三，他們重裝了實驗室的通風系統。」

芮斐德還指控，由於他懷疑病毒從實驗室洩漏，前白宮首席醫學顧問佛奇（Anthony Fauci）以及美國國家衛生研究院（NIH）前院長柯林斯（Francis Collins）都禁止他參與有關病毒起源的討論。

眾議院共和黨人調查指出，佛奇在2020年武肺大流行期間曾指示或委託他人撰寫學術論文，藉此反駁病毒從中國實驗室洩露的說法。這篇論文名為「The Proximal Origin of SARS-CoV-2」，當年三月刊登在《自然-醫學》（Nature Medicine）期刊上，據芮斐德說法，該報告也蓄意不採納他的觀點。

沒有出席聽證會的佛奇指控，這項指控「完全不真實』，強調「沒有人排除任何人」；目前擔任柯·拜登總統科學顧問的柯林斯，沒有立即回應置評請求。

對此，向來袒護佛奇、自由派色彩強烈的《紐約時報》指出，共和黨推動實驗室外洩說，但缺乏實證，而芮斐德的指控，讓圍繞著病毒起源科學問題揮之不去的怨恨和黨派分歧，成為外界關注焦點。

中國科學院武漢病毒研究所轄下的P4實驗室，被外界懷疑引爆武漢肺炎疫情的病毒，最早可能從此外洩。（法新社）

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