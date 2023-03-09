智利最大機場爆發激烈槍戰！ 武裝集團搶劫逾10億現金2人死亡

智利最大機場8日發生搶劫案，調查人員在機場附近發現被燒毀的車輛。（法新社）

2023/03/09 17:28

〔即時新聞／綜合報導〕位於智利首都聖地牙哥（Santiago）、該國最大機場「阿圖羅梅里諾貝尼特斯准將國際機場」（Arturo Merino Benitez International Airport），本月8日發生武裝集團搶劫案，過程中與機場安全官爆發激烈槍戰，造成2人身亡。

根據美媒《NPR》報導，南美航空集團（LATAM Airlines）一架從美國邁阿密（Miami）起飛、載有3250萬美元（約新台幣10億）現金的貨機，週三降落在阿圖羅梅里諾貝尼特斯准將國際機場。據悉，這些資金落地後，即轉交給美國私人保全公司「布林克」（Brinks）負責護送分發給智利多間銀行。

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不過在卸貨過程中，一群武裝匪徒闖入機場跑道試圖行搶這筆鉅款，智利民航總局（DGAC）派駐機場的安全官隨即與之交火。該國內政部副部長蒙薩爾維（Manuel Monsalve）事後證實此事，稱搶匪約有10名，交火過程中有一名匪徒和一名安全官身亡，而匪徒一看搶劫不成就逃之夭夭。

蒙薩爾維表示，相關單位正全力追緝劫匪，並釐清為何該集團能順利通過安保措施闖入機場跑道。他透露，這群匪徒逃跑後，警方在機場附近發現2輛被燒毀的車輛，目前全案仍在調查中。

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