英維多利亞女王寵物犬身世揭密 二次鴉片戰爭後自清帝國取得

英國維多利亞女王所養的寵物狗Looty，是1860年第二次鴉片戰爭英軍在洗劫北京圓明園後，被運回英國作為女王的禮物。 圖為英國動物畫家凱爾 （Friedrich Wilhelm Keyl）在1861年所繪製的Looty畫像。（擷取自網路）

2023/03/09 11:58

〔編譯盧永山／綜合報導〕歷代英國君王不乏愛狗一族，17世紀以來的王室肖像中，常可看到君王帶著愛犬入畫，狗的種類從巴哥、獵犬、查理王小獵犬到柯基犬都有。去年駕崩的伊莉莎白二世女王前前後後養過30多隻柯基犬，她的曾祖母維多利亞女王所養的狗Looty也大有來頭。Looty是1隻北京狗（Pekingese，亦稱獅子狗），是1860年第二次鴉片戰爭英軍在洗劫北京圓明園後，被運回英國作為維多利亞女王的禮物。

根據考古新聞網站Ancient Origins報導，當Looty來到維多利亞女王的溫莎城堡時，牠展現無比的好奇心。北京狗的來歷有點模糊，但歷史學家認為，北京狗被培育成小獅子的模樣可能可以追溯至2000年前，牠是1種玩具狗，專供皇室成員賞玩，而小型北京狗則被養成「袖犬」，以便藏在長袍的袖子裡。

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相傳，北京狗起源於1隻獅子和1隻狨猴之間的愛情故事，牠們雖然體型相差懸殊，卻相愛了。由於這個神聖的起源，一些人聲稱，中國宮廷的僕人在經過北京狗時必須鞠躬。

Looty的故事與第二次鴉片戰爭期間大英帝國和中國帝國之間的政治局勢交織在一起，當時英法聯軍向中國施壓，要求中國向西方商業開放邊界，並確保對利潤豐厚的鴉片貿易的控制。

在清朝俘虜並折磨英法代表後，英國進行了報復，當時擔任英國首席談判代表的額爾金伯爵（Earl of Elgin）布魯斯（James Bruce）下令摧毀和劫掠圓明園，這個龐大的宮殿和花園建築群是中國天堂般的夢幻島，充滿了代表中國數千年歷史的無價藝術品。

在被中國人視為終極恥辱的瘋狂破壞期間，英國軍隊發現了5隻北京狗，其中1隻被名叫鄧恩（John Hart Dunne）的英國上尉帶走，他後來寫了1封致維多利亞女王的信，信中寫道：「這隻小狗是我在1860年10月6日在北京附近的圓明園發現的，牠應該屬於女王或皇室的1位女士，牠是1隻最可愛、最聰明的小動物，牠一直習慣於被當作寵物對待，我希望牠能被女王陛下和皇室視為寵物，所以我把牠從中國帶來了。 」

維多利亞女王欣然接受鄧恩的禮物，並根據牠的獲得方式將其命名為Looty。英國動物畫家凱爾 （Friedrich Wilhelm Keyl）在1861年為維多利亞女王畫了一幅Looty的畫像，鄧恩還收到了這幅畫的複製品。1872年Looty在溫莎城堡去世。現代評論家將Looty 描述為英國帝國主義的象徵。

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