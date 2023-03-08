美核武鐵三角新神器！「哨兵」洲際彈道飛彈首度點火測試

美國空軍下一代洲際彈道飛彈系統「哨兵」（LGM-35A Sentinel）渲染圖。（取自美國空軍官網）

2023/03/08 16:29

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國空軍全球打擊司令部（AFGSC）7日透露，美國空軍下一代洲際彈道飛彈系統「哨兵」（LGM-35A Sentinel）已於本月初首度進行靜態點火測試。「哨兵」未來將取代舊有的LGM-30「義勇兵」（Minuteman）飛彈，成為美國主要陸基彈道飛彈武器系統。

AFGSC在推特發文說，「本月稍早，美國空軍核武器中心和諾斯洛普格魯曼公司（諾格）對LGM-35A『哨兵』飛彈進行了靜態點火測試，『哨兵』將取代『義勇兵三型』飛彈，成為美國核三位一體陸基核力量中堅，也將是美國核三位一體中最為有效的組成部分。」

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「核三位一體」（nuclear triad）是指一個國家同時擁有洲際彈道飛彈、潛射彈道飛彈和戰略轟炸機三種核武器打擊方式的能力。

諾格6日表示，美國空軍核武中心3月2日在該公司位於猶他州的測試場，安排「哨兵」飛彈進行靜態點火測試；火箭引擎點火持續時間符合預期，也在預計範圍內符合所有性能參數及目標，進一步驗證導彈的設計，並為下階段測試增加信心。諾魯形容，這次測試顯示，公司在數位工程取得的進展。

根據美國空軍發布的公告，這次露天測試是該項目計劃進行的一系列靜態動力測試中的第一次。本次測試的第一級引擎，是「哨兵」三級火箭引擎中最大，也是最重要的固體火箭引擎。

原稱「陸基戰略嚇阻武器」（Ground Based Strategic Deterrence，GBSD）的新型 LGM-35A 洲際彈道飛彈，由諾格2020 年打敗波音贏得總價達133億美元（約新台幣4095億元）的合約，並在2022年4月正式命名為「哨兵」（Sentinal）。

根據公開來源的資料顯示，「哨兵」洲際彈道飛彈應該在2029年納入美國「核三位一體」的裝備中，達到9枚飛彈「待命」的初始作戰能力，並服役至2075年。

（推文網址）

https://twitter.com/US_STRATCOM/status/1632836706939305984

「哨兵」（Sentinel）洲際彈道飛彈第一級火箭引擎進行靜態點火測試。（取自美國空軍核武中心官網）

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