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    分析台灣最大威脅 經濟學人：民眾未準備好對抗中國

    《經濟學人》的一篇專文指出，中國對台灣最具威脅性的攻擊，可能是在心理層面，並指台灣的命運，最終將取決於其人民的戰鬥準備。圖為示意圖。（法新社）

    《經濟學人》的一篇專文指出，中國對台灣最具威脅性的攻擊，可能是在心理層面，並指台灣的命運，最終將取決於其人民的戰鬥準備。圖為示意圖。（法新社）

    2023/03/08 11:32

    〔即時新聞／綜合報導〕中共近年持續對台文攻武嚇，國際關注兩岸局勢發展，英國極具影響力的《經濟學人》（The Economist）雜誌一篇專文指出，中國對台灣最具威脅性的攻擊，可能是在心理層面，並指台灣的命運，最終將取決於其人民的戰鬥準備。

    經濟學人駐台資深中國特派員蘇奕安（Alice Su）發表專文指出，去年12月總統蔡英文宣布，將兵役恢復為1年時，曾說這是「無比困難的決定」。但她認為這樣的決定不應該這麼難，這反而反映了一個令人不安的現實，那就是台灣尚未決定要如何，甚至是否要去對抗中國侵略。

    蘇奕安指出，台灣雖是「世界上最危險的地方」，但對中國的威脅麻木。去年在俄羅斯對烏克蘭發動全面侵略後，對於中國可能入侵的嚴肅討論才成為常態。這樣的情況也凸顯，除了中共正在對台進行製造混亂、擾亂人心的資訊戰，也反映出台灣複雜的歷史與政治背景。

    儘管國際關注兩岸局勢，西方國家的官員也在為了台灣可能與中國苦戰而做準備，但台灣人本身對於自己的身分認同、與中國是何關係以及是否該與中國打仗等問題，都還沒有共識。但台灣的未來，最終還是取決於台灣人如何回答這些問題。

    該文也指出，中國國家主席習近平執政以來，以驚人的速度擴軍，預計中國到2025年將擁有400艘艦船，反觀美國只有不到300艘，台灣更只有26艘。中國也持續增加飛彈及核武儲備，近年更不斷派出共機軍艦頻繁擾台。反觀台灣國防支出經過數十年萎縮後，目前現役軍人僅16.3萬名（解放軍約有200萬人），在200多萬名後備軍人中，每年更只能訓練其中11萬人。包含美國官員和台灣的退役軍方領導人，都對台灣的防禦戰略感到擔憂

    該文提到，中國對台灣最具威脅性的攻擊，可能是在心理層面。自俄烏開戰以來，台灣的媒體上充斥陰謀論及激起對美國不信任的中國政治宣傳。這類說法常宣稱，是北大西洋公約組織（NATO）把俄羅斯逼到牆角，北約為了美國的利益而犧牲烏克蘭，並要台灣小心提防，別被美國逼成下個烏克蘭。去年時任美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台前後，中國更在台灣周圍頻繁軍演，但不少台灣人卻是怪罪政府與美國政治人物，而非中國的威脅行徑。像這樣責怪受害者的現象，也是中國假訊息攻勢成果之一，目的則是為了擾亂台灣社會。

    該文強調，台灣領導人也很清楚，光是靠強大的民主和經濟重要性都不夠。台灣是民主國家，因此前途掌握在人民手中。針對中國宣傳失敗主義與分裂內部言論，台灣民眾必須決定自己是誰、信仰的價值為何、是否願意打仗以及要付出哪些代價。

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