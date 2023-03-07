秘密提供306億元武器彈藥 保加利亞成烏克蘭救星

保加利亞據傳成烏克蘭救星，透過中間人秘密提供基輔武器、彈藥和柴油。圖為烏軍砲轟烏東前線城鎮巴赫姆附近的俄軍陣地。（路透）

2023/03/07 17:31

〔編譯陳成良／綜合報導〕歐盟最貧窮的成員國之一保加利亞，過去有很長一段時間都被認為親俄。不過，據6日發表的調查報導，其實在去年烏俄開戰初期，就秘密支援烏克蘭大量彈藥和燃料，幫助烏克蘭撐過俄羅斯在春天的攻勢，過去1年間透過過中間人波蘭和羅馬尼亞轉手烏克蘭的武器金額，至少就高達10億美元（約新台幣306億元），堪稱烏國救星。

歐盟專業媒體「歐洲動態」（EurActiv）在報導中指出，俄軍入侵烏國以來，索菲亞（Sofia）當局一直堅稱自己並未協助武裝烏克蘭。不過，保加利亞軍火工業去年在國外的銷售創下紀錄，主要銷往波蘭和羅馬尼亞，然後從那裡運送武器進入烏克蘭。

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索波特（Sopot）、卡爾洛沃（Karlovo）及卡贊勒克（Kazanlak）等保加利亞大型國營軍火廠以及這些工廠所在地的員工報告稱，銷售額增長了100%。

保加利亞前代理看守國防部長沙拉曼諾夫（Velizar Shalamanov）告訴「歐洲動態」，保加利亞的軍火公司不直接向烏克蘭出售武器和彈藥，因為有透過外國方式進行銷售的做法。他說，英國、美國和波蘭有一個用於此目的、「資金充沛」的計畫。

他補充說：「透過這一計畫，購買烏克蘭需要的武器，也就是說，資金不是烏克蘭的，而是英國、美國和波蘭的。」

據《紐約時報》報導，英國國防部成立了一個秘密工作小組，目的是為烏克蘭購買蘇製彈藥。保加利亞國有軍火公司「Kintex」的前執行董事米哈伊洛夫（Alexander Mihailov）指出，保加利亞正間接成為烏克蘭的主要武器供應國。

德國《世界報》1月間也曾披露，與索菲亞官方立場相反的是，保加利亞早在去年春天，就在時任總理佩特科夫（Kiril Petkov）的授意下，在2022年關鍵時刻為基輔提供武器、彈藥和柴油。

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