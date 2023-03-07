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    中國外交部長：台灣是中國一部分 若處理不好中美將地動山搖

    中國外交部長秦剛表示「台灣是中華人民共和國的神聖領土的一部分」。（彭博）

    中國外交部長秦剛表示「台灣是中華人民共和國的神聖領土的一部分」。（彭博）

    2023/03/07 12:22

    〔即時新聞／綜合報導〕中國外交部長秦剛今天（7日）上午10時，就「中國外交政策和對外關係」相關問題回答中外記者提問，在台海問題方面，秦剛直接拿出中國憲法指稱「台灣是中華人民共和國的神聖領土的一部分」，並強調台灣問題若處理不好，中美關係將會地動山搖。

    據《人民網》報導，鳳凰衛視記者在提問時，指出美國被爆料已擬定了摧毀台灣計畫，想知道秦剛怎麼看待目前的台海局勢，以及中美在台海發生衝突的風險有多大。

    秦剛對此表示，他知道今天肯定要問到台灣問題，因此特別帶來《中華人民共和國憲法》，並引用憲法序言直指「台灣是中華人民共和國的神聖領土的一部分，完成統一祖國的大業是包括台灣同胞在內的全中國人民的神聖職責。」

    秦剛強調，解決台灣問題是中國人自己的事，任何外國都無權干涉。秦剛說，兩岸都有一個家，名字就叫中國，身為骨肉同胞，「我們將繼續以最大誠意、盡最大努力實現祖國和平統一，同時保留採取一切必要措施的選項。」

    秦剛指出，任何人都不要低估中國政府和人民捍衛國家主權、領土完整的堅強決心，而台灣問題就是中國核心利益中的核心，是中美關係政治基礎中的基礎，是中美關係第一條不可跨越的紅線。

    秦剛表示，台獨分裂與台海和平穩定水火不容，造成台海穩定的威脅就是台獨分裂勢力，在這當中兩岸的定海神針無疑是「一個中國」原則，護欄則是中美三個聯合公報，若台灣問題處理不好，中美關係將會地動山搖。

    秦剛說，如果美國真的希望台海風平浪靜的話，就應該停止「以台制華」，回歸一個中國原則的本來意思，恪守對中國作出的政治承諾並制止台獨行動。

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