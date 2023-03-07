美研究：終生單身男心臟衰竭亡機率是人夫的2倍多

終身單身漢在診斷出心臟衰竭後，5年內死亡的可能性是已婚男性的2.2倍左右，而女性的婚姻狀況與心臟衰竭關係則不明顯。示意圖，與本新聞無關。（美聯社）

2023/03/07 11:20

〔即時新聞／綜合報導〕根據一項將在美國心臟病學院年度科學會議和世界心臟病學大會上公佈的最新研究，發現與任何婚姻狀況的女性或曾經結婚的男性相比，從未結婚的男性在心臟衰竭診斷後5年內死亡的可能性多出2倍多。

根據美國心臟病學會的一項最新研究，針對6800名45-84歲的美國成年人進行調查，比較了研究第10年時94名患有心臟衰竭的參與者的婚姻狀況和存活率，研究人員還調整了其他已知的風險因素，例如年齡和情緒狀態，發現終身單身漢死亡的可能性是已婚男性的2.2倍左右，而女性的婚姻狀況與心臟衰竭關係則不明顯。

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科羅拉多大學的駐院醫生、該研究的主要作者萊芭（Katarina Leyba）博士說，弄清一個人的人際關係和他們的臨床預後心臟衰竭之間因果相當重要，「隨著我們的人口越來越老，壽命越來越長，當務之急是確定如何在老齡化過程中為人口提供最好的支持，這可能不像吃藥那麼簡單。我們需要採取一種個性化醫療（精準醫療）來照護病人，特別是像心臟衰竭這樣的慢性疾病。」

男人的婚姻狀況和患心臟衰竭後的生存綠之間的關係，值得進一步研究其背後的原因，潛在因素可能包括社會互動或孤立，這在情緒和整體健康方面可以發揮重要作用；獲得伴侶照顧，如健康監測、堅持用藥和接送就診；或健康行為的差異，如飲食、運動和酒精攝入。

在美國有超過600萬人患有心臟衰竭，目前還沒有治癒心臟衰竭的方法，但有一些方法可以減輕症狀並幫助患者活得更長久，例如藥物治療、飲食調整和定期運動。

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