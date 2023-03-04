根本拍電影！越戰交火20小時救同袍 美綠扁帽老兵獲榮譽勳章

美國綠扁帽退役老兵戴維斯，於越戰期間身中多槍並拯救3名同袍，獲拜登頒發榮譽勳章。（歐新社）

2023/03/04 15:24

〔即時新聞／綜合報導〕美國綠扁帽83歲退役老兵戴維斯（Paris Davis），於1965年6月18日越戰期間英勇和敵軍鏖戰20小時，在身受多槍的情況下以小拇指開火並拯救3名同袍的性命，總統拜登3日授予他代表美軍最高榮譽的「榮譽勳章」。

據《紐約郵報》報導，拜登在頒發儀式上指出，戴維斯當時和3名同袍在越軍包圍下奮戰，經過10個小時的戰鬥後擊殺多名敵人，接著戴維斯聽到戰友呼救的聲音，隨即大聲喊「我來救你了！」

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不過，戴維斯受到敵方砲火的接連阻擾，手臂也因此中彈，但他並沒有放棄，見準時機跑了過去將戰友扛在肩上，轉移到安全的掩體後面，過程中戴維斯腿部也中槍了。

緊接著，戴維斯救出了受困的軍醫，軍醫恐慌地詢問「我會死嗎？」戴維斯則回應「在我之前沒有人會死。」沒過多久，戴維斯又從稻田中救出遭包圍的1名同袍。

在將近20個小時的戰事中，戴維斯拒絕自行逃跑，並且不斷聯繫空襲和砲擊支援，被他救出的3名軍人最終都活了下來。據了解，戴維斯事後被檢查出遍體麟傷，除了手腳中彈之外，他用來扣扳機的食指也被炸掉了一部分，好幾顆牙齒遭手榴彈破片打掉。

戴維斯的指揮官曾為他申請榮譽勳章，但文書資料屢次遺失，直到現在才由拜登親自為他戴上榮譽勳章，戴維斯的兒孫輩也一起前來觀禮。

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