滑雪客遭埋6小時！機組員瞥見「雪堆中手臂晃動」成功救出

機組人員在黑暗夜中瞥見1隻「露出雪堆的手臂」左右狂揮動，最後順利救出這名男子並予以治療。（圖擷取自「@thelapdrop」推特）

2023/03/04 11:18

〔即時新聞／綜合報導〕瑞士一名男子日前獨自前往代爾代斯山區（Lidairdes）滑雪時意外碰上雪崩，家屬發現他遲遲未返家便報案，緊急服務機構接獲通報即刻派出直升機搜索約6小時後，忽然在黑暗夜中看見一隻「露出雪堆的手臂」左右揮動，最後順利救出這名男子並予以治療，經療養後已脫離生命危險，近日這段搜救影片公開後引起外界熱議。

綜合外媒報導，近日社群平台大量轉傳1段搜救影片，瑞士提供緊急救助的觀光和運輸公司「Air-Glaciers」於2月8日下午5時41分接獲通報，一名男子受困山區，立即派遣醫療團隊、2名救難嚮導搭乘直升機搜索，雖然天色黑暗，機組人員仍持續使用探照燈尋人。

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公開影像可見，搜索約6小時後，機組人員忽然看見1隻手臂露出雪堆且努力揮動，發現失蹤男子後即刻將他從約30公尺高的雪堆救出並予以治療。當地報導稱，這名男子經過醫治後，已脫離生命危險，逐漸恢復健康中。

據悉，由於這名男子出門滑雪前有事先告知家人他的滑雪路線和行程表，因此家人發現他未按時回家便緊急通報，救難公司循線找到足跡才能大幅縮短搜救時間，但真正幸運的是這名男子1隻手臂和頭部沒被雪掩埋才能避免窒息，最終得以順利獲救。

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