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    殘忍殺妻兒案判決出爐！美國知名律師最終遭「終身監禁」

    梅鐸克在量刑聽證會上被法官判處2項無期徒刑，不得假釋。（美聯社）

    梅鐸克在量刑聽證會上被法官判處2項無期徒刑，不得假釋。（美聯社）

    2023/03/04 08:10

    首次上稿 00:13
    更新時間 08:10

    〔即時新聞／綜合報導〕美國南卡羅來納州知名律師梅鐸克（Alex Murdaugh）被控謀殺妻兒，儘管梅鐸克本人聲稱自己並未對妻兒動手，但2日開庭上，陪審團宣讀有罪判決，梅鐸克被裁定2項謀殺罪及2項槍械相關罪名成立，在3日稍早的量刑聽證會上，法官正式宣判梅鐸克終身監禁，不得假釋。

    據《CNN》報導，檢方指控梅鐸克涉嫌在2021年6月7日於自家狩獵莊園狗籠附近，持槍「行刑式」槍決小兒子保羅（Paul）、妻子瑪姬（Maggie）。儘管梅鐸克一開始表示妻兒中槍時，自己根本不在場。但根據檢方調查發現，保羅在生前曾用手機拍下一段影片，而當中的背景音就出現了梅鐸克的聲音，當場戳破梅鐸克的不在場證明。

    此外，梅鐸克也被揭露因濫用鴉片類藥物成癮，以及竊取客戶和律師事務所合夥人數百萬美元的資金。檢方認為，梅鐸克殺害妻兒是一方面是為了博取同情，同時也能分散外界對他一連串金融犯罪的注意力。不過梅鐸克的律師則表示，檢方提出的動機並不合理。

    報導指出，梅鐸克出庭時堅決否認犯案，同時也承認犯下挪用公款等金融犯罪以及捏造不在場證明，並辯稱是因為長期濫用藥物導致妄想症，才會欺騙檢方。經由6個星期的審訊，12人陪審團最終在2日認定梅鐸克有罪。

    稍早，梅鐸克已在3日舉辦的量刑聽證會上被法官判處兩項無期徒刑，且不得假釋。

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