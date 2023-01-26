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    菲前總統維安指揮官涉情殺模特兒 遭解除職務

    曾任菲律賓前總統杜特蒂（見圖）維安小組指揮官的杜然德（Jesus Durante III）因涉嫌情殺一名模特兒，遭拘留並解除職務。（美聯社）

    曾任菲律賓前總統杜特蒂（見圖）維安小組指揮官的杜然德（Jesus Durante III）因涉嫌情殺一名模特兒，遭拘留並解除職務。（美聯社）

    2023/01/26 16:11

    〔中央社〕曾任菲律賓前總統杜特蒂維安小組指揮官的杜然德（Jesus Durante III）因涉嫌情殺一名模特兒，遭菲國陸軍拘留並解除第1001步兵旅旅長職務，另有至少8名菲國陸軍成員涉案。

    新聞網站Rappler和有線電視新聞網菲律賓台（CNN Philippines）等媒體報導，菲國陸軍司令布勞納（Romeo Brawner Jr.）說：「我們不容忍這些惡行。無論級別為何，我們一律平等對待。」

    身兼模特兒的納卯市（Davao）企業家普萊沙（Yvonette Chua Plaza）去年12月遇害。納卯市警方昨天宣布破案，指杜然德是幕後主使，同謀包括一名陸軍上校、7名士兵和一名平民。

    警方表示，普萊沙是遭軍方槍枝殺害。

    納卯區警長席洛（Benjamin Silo Jr.）在記者會上說：「這是激情犯罪（crime of passion）。」

    席洛說，調查顯示普萊沙和杜然德有染，她聲稱將爆料以向杜然德勒索，另有證人提到爭風吃醋導致這起案件。「我們正調查可能造成這起愚蠢謀殺的其他原因。」

    杜特蒂（Rodrigo Duterte）家族勢力位於納卯市。杜然德原任杜特蒂維安小組指揮官，後派駐納卯德奧羅省（Davao de Oro）擔任第1001步兵旅旅長。

    杜然德1月初曾否認涉案，並表示普萊沙是他的朋友；雖然普萊沙去年4月曾在臉書貼文指控杜然德對她施以肢體暴力，杜然德說：「她後來移除貼文，發表聲明說我沒有以任何方式傷害她」。

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