日本國土測繪精度提升 島嶼倍增為1萬4125座

日本政府最近進行國土測繪，由於技術提升，島嶼總數從1987年的6852座倍增到1萬4125座。（圖擷自國土地理院）

2023/02/28 19:30

〔中央社〕日本政府時隔約35年再度進行國土測繪，由於測繪技術進步提升精度，讓島嶼總數從1987年的6852座倍增到1萬4125座，但不會影響現有的領海與領土範圍。

共同社報導，日本政府國土地理院今天宣布，經過計算，日本島嶼總數從過去的6852座倍增到1萬4125座，主因是藉由地圖數位化提升測繪精度，有助正確掌握數目，才讓總數大幅增加。

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這次是時隔約35年再度計算島嶼總數，結果並不會影響日本現有領土與領海範圍。

日本政府在此之前都使用海上保安廳1987年公布的島嶼數目。根據聯合國海洋法公約定義，島嶼必須符合「自然形成的陸地、被水所包圍、滿潮時仍在水面上」等條件。

日本1987年的調查是海上保安廳以人工作業方式列出周長超過100公尺的島嶼，這次則是以國土地理院的數位國土基本圖為基礎，由電腦自動測量。

產經新聞報導，使用電腦測繪雖然在全日本發現包含極小島嶼在內的12萬729處陸地，但國土地理院從中選出符合「滿潮時露出水面周長超過100公尺」條件的島嶼。至於人工島、湖中島及河中沙洲等，都被排除不計。

以日本知名觀光景點江之島為例，在此之前被認為由兩個周長超過100公尺的島嶼組成，但這次透過詳細地圖確認時，才發現是由7個周長超過100公尺的島嶼組成。

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