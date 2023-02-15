中國女買沖繩無人島 矢板明夫曝「3種可能」：令人細思極恐

中國女子買下日本無人居住的屋那霸島，引發不小的爭議。（圖擷自微博）

2023/02/15 23:13

〔即時新聞／綜合報導〕日前傳出，一名中國女子買下日本沖繩本島北方的無人島「屋那霸島」，對此，日本資深媒體人矢板明夫在社群分享背後3種可能性，並直言若其中2種可能屬實，那就令人細思極恐。

矢板明夫在臉書貼文表示，日本去年剛通過一部「限制外國人購買土地」的法律，被政府認定為重要地段的國防機關、核發電站等設施周圍的土地的買賣，變得十分困難；但這次被購買的「屋那霸島」，並不在政府規定的重要地段範圍之內，也就是說，買賣完全合法，政府沒有介入的餘地。

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矢板明夫指出，這個無人島位置偏僻，天氣不好的時候很難登陸，不宜居也很難進行觀光資源開發，一般被認為沒有什麼投資價值，也正因如此，這名女子購買島嶼的真正意圖引發很多猜測和聯想。

矢板明夫分享3種說法：第一是，這名女子是為了炒話題，藉此提高自己的企業和島嶼知名度，說不定還會有日本的「愛國人士」籌錢，想辦法從她手上將島嶼買回，這樣一來她就可以狠狠地賺上一筆。

第二，這名女子購島的背後，隱藏著中共的陰謀，中國國內至今還有「不承認沖繩屬於日本」的說法，主張沖繩應該是一個獨立的國家，而沖繩內部，也有一些要求獨立的聲音；中方通過花錢購買沖繩的島嶼，加強對沖繩的滲透、慢慢鼓動沖繩從日本獨立出去。如果將來有一天，沖繩真的脫離了日本，就會讓日本失去南部的屏障，在外交和國防上都對中國有利。

第三，中國軍方為了將來武統台灣做準備，所以購買沖繩的島嶼，偷偷地建成軍用設施，將來可以當作攻打台灣時的中轉基地。

矢板明夫說，後兩種說法並沒有任何具體的證據，但是萬一屬實，就令人細思極恐，「在民主國家，外國人購買土地一般都是合法的，當年泡沫經濟的時候，日本人就在美國買了很多土地，包括紐約等大城市的中心地段。當時美國人也沒有說什麼。但是，現在世界已經進入了新冷戰時代，面對一個獨裁國家，有很多事情不得不防，日本說不定還需要修改法律」。

針對中國女子買下沖繩無人島，矢板明夫提出見解。（資料照）

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