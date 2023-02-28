軍情動態》應對中國威脅 美國加速為台灣等國家生產MK48魚雷

MK 48訓練魚雷被裝備到加利福尼亞號潛艦艦上。（圖片擷取自DVIDS。）

2023/02/28 15:49

〔即時新聞／綜合報導〕烏俄戰爭已逾一年，各民主國家在感受軍事安全威脅的情況下也紛紛提高對國防的投資。為了應對中國軍事威脅，以及日益嚴重的中國潛艦活動，美國及亞太國家也正增加他們的海軍投資，其中美國更是提高預算加緊生產MK48魚雷。

根據軍聞網站「Naval Technology」報導，中國在台海及南海持續的軍事行動和灰色地帶行動，不斷動搖該區域的和平穩定性，促使亞太國家增加對海上防衛的需求。

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而美國國防部在2月24日也通過兩項MK 48 Mod 7重型魚雷計劃的合約。第一份合約價值1.02億美元（約新台幣31億元），授予維吉尼亞州的技術公司Science Application International Corp（SAIC）進行MK 48 Mod 7的零件生產以及維修；另一份價值1,600萬美元（約新台幣5億元）的合約則授予洛克希德馬丁公司，用來進行MK 48 Mod 7魚雷的研發改進工作。在授予SAIC的合約細節中，美國國防部明確指出，該合約的服務對象包含了美國海軍以及對澳洲和台灣的對外軍售。

另外根據研究公司GlobalData在其關於全球水下作戰系統（UWS）市場的最新數據，魚雷花費的複合年增長率（CAGR）在亞太地區是第二高，為4.02%。僅次於魚雷反制系統和誘餌花費的4.76%。

而中國在南海及其周邊國家終將成為2023年最大的魚雷採購國，支出為4,950萬美元（約新台幣15億元）。台灣緊隨其後，為3,630萬美元（約新台幣11億元）。然後是韓國的1,930萬美元（約新台幣6億元）以及日本的1,680萬美元（約新台幣5億元），而預計美國2023年在這方面的支出將超過1.51億美元（約新台幣46億元），隨著各國儲備海軍武器系統以準備未來可能在南海與中國的衝突，這些數據表明了對水下作戰的需求。

我國的46枚MK48重型魚雷為Mod 6型號，MK-48 Mod 6長程重型魚雷的最高時速達到55節（約達101公里／小時），最大續航力在時速40節的狀態下可達50公里。與劍龍級潛艦現役使用的德製SUT重型魚雷相較，這型重型魚雷在導引及機動性能上都超過SUT魚雷，最高時速比SUT魚雷快60％，最大射程也遠25％。

這批魚雷在生產過程中被美國以激勵廠商生產合約全部升級為Mod 7型，它針對傳統和新興任務進行了改良。根據魚雷的主要製造商洛克希德馬丁公司的說法，MK 48 Mod 7重型魚雷之所以如此有效，是因為它的聲納系統，其用於「配備導引和控制的聲納系統將為重型魚雷增加其傳輸頻寬和精確瞄準與追踪能力」。

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