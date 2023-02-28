中國爆發流感病例數超越武肺 疫情再掀搶藥潮

中國多地爆發流感疫情，抗流感病毒藥「奧司他韋（特敏福）」出現缺貨狀況。（取自網路）

2023/02/28 16:17

〔即時新聞／綜合報導〕中國北京、上海等多地爆發流感，河南省南陽市還發生某學校全校700名師生，有200人發燒38度以上，多所中小學都因流感停課，北京本月中流感病例數還超過武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）數，因此也掀起另一波搶購藥潮，多個中媒報導，部分藥局抗流處方藥特敏福已斷貨。

綜合中媒報導，世界衛生組織最新報告顯示，中國流感主要為A流，本月起又出現H1N1和H3N2這2種亞型病毒。北京市疾控中心22日最新疫情周報顯示，武肺病例數首次被流感病例數超越。河南省南陽市某學校爆料，該學校近700人，近200人發燒38度以上，近三分之一的老師也感冒，該校因此停課。

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在多所中小學都因流感停課後抗病毒藥物特敏福出現搶購潮，該藥物在中國電商平台搜尋量一周漲了11倍，北京和睦家康復醫院前藥房主任冀連梅說，每年到了這個季節，特敏福缺貨狀況就會出現；西安某藥局楊姓員工表示，據他觀察本月21號左右開始有人來購買特敏福，該藥在他們這邊已經斷貨了，不知道什麽時候會有貨。

多家中媒報導，電商平台、藥局都稱，特敏福上游還有貨，且特敏福處方籤用藥得由醫生評估是否使用，民眾無需恐慌囤藥等。

對此，中國網友則說，「太難了，囤完口罩囤蔬菜再囤快篩又囤退燒藥布洛芬，以為疫情結束了，現在又要囤特敏福」、「家裡附近特敏福都斷貨了」、「醫院已經斷貨了，得去外面買，之前一盒人民幣35元現在漲到55了（新台幣約221元）」、「四川已經漲了，上周59元、現在看快79元了（新台幣約349元）」、「又開始了嗎？又是熟悉的味道」、「還是要做好防護準備的」。

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