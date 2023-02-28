克里姆林宮︰美聽取俄國意見前 不會恢復裁減核武條約談判

克里姆林宮發言人佩斯科夫（見圖）表示，在華盛頓開始聽取莫斯科的意見之前，俄羅斯不會恢復與美國針對裁減核武條約進行談判。（路透）

2023/02/28 15:06

〔即時新聞／綜合報導〕烏俄開戰迄今逾1年，俄羅斯總統普廷日前在國情咨文演講宣布暫停參與「新戰略武器裁減條約」（New START），並誓言會持續在烏克蘭作戰，消息曝光引起西方盟國譴責，對此克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）表示，在華盛頓聽取莫斯科的意見之前，俄羅斯不會恢復與美國針對裁減核武條約進行談判。

普廷本月21日向國會議員、政治與軍事精英發表國情咨文演講表示，西方強權想要一勞永逸「解決」俄羅斯，俄國是「被迫」暫停參與「新戰略武器裁減條約」，但不會完全退出協議。

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根據《路透》報導，佩斯科夫28日受訪表示，在美方開始聽取俄方意見之前，克宮將不會與華盛頓展開談判。以美國為首的西方國家須改變對莫斯科的態度，「一個國家的安全，不能犧牲另外一個國家的安全作為代價。」

佩斯科夫接著說：「北大西洋公約組織（NATO）藉由提供烏軍武器抗俄，這讓北約組織不再是我方假想敵，而是成為真正的敵人。」

針對中國日前提出停戰的「12點主張」，佩斯科夫回應，「任何達成和平解決問題的論點內容都是歡迎的，但我方立場與建議之間的細微差別也相當重要。」

據悉，中國外交部24日發布含有12點主張的《關於政治解決烏克蘭危機的中國立場》文件，呼籲烏俄「停火止戰、啟動和談」。

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