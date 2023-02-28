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    美駐中大使：中國要對武肺起源更加誠實

    美國駐中國大使伯恩斯表示，中國必須對武肺起源更加誠實。（法新社）

    美國駐中國大使伯恩斯表示，中國必須對武肺起源更加誠實。（法新社）

    2023/02/28 10:50

    〔即時新聞／綜合報導〕美國《華爾街日報》26日揭露美國能源部最新結論認為武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）最有可能從中國實驗室洩漏所引起，導致武肺起源再度引起熱議。美國駐中國大使伯恩斯（Nicholas Burns）27日表示，中國必須對武肺起源更加誠實。

    根據《路透》報導，伯恩斯在美國商會的一次活動中透過視訊發表看法，表示若要強化世界衛生組織（WHO），就必須讓中國在WHO之中發揮更加積極的作用。伯恩斯強調，中國需要更加誠實地了解3年多前在武漢發生的COVID-19危機起源。

    針對《華爾街日報》報導內容，美國國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）未證實也未否認，表示目前情報圈仍存在分歧，一些情報機構已在一方面得出結論，另一些在另一方面得出結論。中國外交部發言人毛寧聲稱，病毒溯源是科學問題，不應被政治化，有關方面應停止翻炒「實驗室洩漏」論調以及抹黑中國。

    而先前美國軍方擊落一顆飛越美國本土的間諜氣球，引起美中關係日趨緊張，伯恩斯也在活動中提及此事。伯恩斯提到，目前對美中關係來說是個艱難時刻，「我認為中國人在關於氣球的爭辯中落敗，因為他們所做的事已經讓中國在全球失去影響力與信用，但他們現在卻把這責任歸咎於美國」。

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