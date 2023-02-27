國仇家恨！ 烏總理：100年內烏克蘭不會與俄和解

烏克蘭總理什梅加爾（Denys Shmyhal）稱，未來100年內烏克蘭都不會與俄羅斯和解或合作。（路透資料照）

2023/02/27 15:22

〔編譯陳成良／綜合報導〕俄羅斯侵略烏克蘭造成生靈塗炭，烏克蘭總理什梅加爾（Denys Shmygal）接受德國《焦點》（Foucus）周刊媒體採訪時稱，烏克蘭在未來100年內都不會與俄羅斯和解或合作。

什梅加爾強調，烏克蘭是「擁有國際公認邊界的主權國家」，不會向「侵略國」妥協。「唯一的妥協方案是俄軍從烏克蘭撤出，恢復至1991年邊界。」

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他說，「俄羅斯人必須停止射擊，停止侵略並離開我們的領土。我相信改變邊界對歐洲來說也是一個不可接受的妥協。」

報導稱，對於有人提議「以烏領土完整換取歐盟成員國地位和強有力安全保障」作為妥協方案，什梅加爾予以拒絕。他堅稱烏克蘭不會在領土完整問題上作出任何妥協，認為「凍結衝突」只會幫助俄羅斯並導致「更大的戰爭」，因此，這對烏方來說是不可接受的。

報導還稱，對於俄烏關係，什梅加爾說，烏克蘭在未來100年內不會與俄羅斯和解或合作。「俄羅斯首先要改變，成為一個民主化、非軍事化和無核化的國家。」他還宣稱，可透過制裁、拒絕與俄合作、沒收俄資產和向烏提供軍事援助的方式讓俄羅斯「解除武裝」。

什梅加爾也指出，只有克里米亞的解放才能幫助建立烏克蘭和歐洲的和平。

對於烏克蘭總理這番言論，到俄羅斯方面尚未作出回應。

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