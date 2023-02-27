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    希臘加強邊境 防土耳其難民潮

    希臘過去在與土耳其的邊界修築了隔離牆，如今又打算將其擴大兩倍，以阻止土耳其難民進入國家。（彭博）

    希臘過去在與土耳其的邊界修築了隔離牆，如今又打算將其擴大兩倍，以阻止土耳其難民進入國家。（彭博）

    2023/02/27 12:24

    〔即時新聞／綜合報導〕土耳其與敘利亞大地震過後，專家估計恐出現大批的難民湧入歐洲。對此，希臘已經開始加強對土耳其陸地與海洋的邊境管制，包括擴大隔離牆以及擴編愛琴海峽上的巡邏隊，防止大規模的人口流動進入該國。強硬態度引發外界批判，但希臘仍堅持政策「嚴格但公平」。

    根據衛報指出，土耳其與敘利亞經歷大地震過後，粗步預估已經造成了5萬多人死亡。專家認為，如果人道救援沒有及時抵達並解決當前問題，這些無家可歸的人民恐湧入歐洲。對此，希臘日前直接加強了海陸的邊境管制，尤其是與土耳其的隔離牆。政府表明無論歐盟是否支助，他們都將繼續延展這具有爭議的屏障，且預計在年底將擴大兩倍。

    另外，政府還將採購數十艘新的海岸警衛用船隻，在面向土耳其的愛琴海峽巡邏。希臘移民部長諾蒂斯．米塔拉奇（Notis Mitarachi）說，數百萬的人口流動並不是解決難民問題的辦法，同時強調需要在真正發生這種狀況前，向土耳其以及敘利亞提供緊急援助。

    事實上，總理基里亞科斯．米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）上任後，就對移民問題採取較為強硬的態度。過去曾傳出政府強行驅逐、阻止邊境地區的難民，引發各界批判，但希臘政府仍表示，國家政策嚴格但公平。又因愛琴海峽巡邏艦隊，許多人寧可冒著生命危險跨越希臘群島，乘坐著擁擠的船隻前往義大利，導致難民船翻覆意外頻傳。

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