俄駐中大使：北約若向烏移交「髒彈」 將遭嚴厲報復

俄羅斯駐中國大使。（取自俄國外交部推特）

2023/02/26 15:48

〔編譯陳成良／綜合報導〕俄羅斯駐中國大使莫爾古洛夫日前接受《環球時報》採訪時表示，如果華盛頓和北約提供的戰車和其他武器奪取「俄憲法規定的領土」，或使用帶有鈾芯的次口徑穿甲彈，俄將採取嚴厲的報復行動，並可能引發一切後果！

莫爾古洛夫（Igor Morgulov）表示，美國、德國和其他北約國家決定向烏克蘭提供戰車，將導致烏克蘭危機進一步升高，並成為西方國家直接參與衝突的證據。他表示，如果這些戰車深入俄羅斯境內進行打擊，並試圖奪取俄憲法規定的領土，將迫使俄羅斯採取嚴厲的報復行動。

請繼續往下閱讀...

莫爾古洛夫稱，德國製豹2主戰車配備了帶有鈾芯的次口徑穿甲彈，使用這種彈藥會導致該地區受到污染，就像在南斯拉夫和伊拉克發生的那樣。他警告，如果北約向烏克蘭移交這種砲彈，俄羅斯將認為此舉是對俄羅斯使用「髒彈」，北約將因此承擔一切可能的後果。

所謂「髒彈」（dirty bomb），是一種放射性散布裝置，利用放射性物質與常規炸藥相結合的放射性類武器。俄羅斯國防部長紹伊古去年10月就曾警告，烏克蘭可能使用「髒彈」攻擊俄軍，並稱烏克蘭已接近完成打造「髒彈」的階段。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法