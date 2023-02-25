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    美援烏拖延武器交付台灣？美國務助卿否認：我們格外聚焦台灣

    美國國務院助理國務卿路易斯表示，美方長期以來向台灣提供武器、助台應對中國威脅的政策並未受影響，「美方仍格外聚焦台灣」。（法新社檔案照）

    美國國務院助理國務卿路易斯表示，美方長期以來向台灣提供武器、助台應對中國威脅的政策並未受影響，「美方仍格外聚焦台灣」。（法新社檔案照）

    2023/02/25 20:01

    〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國向烏克蘭提供更多先進武器，助其抵抗及反擊俄羅斯攻勢，但也引發外界憂心拖延對台軍售。對此，美國國務院負責政治軍事事務的助理國務卿路易斯（Jessica Lewis）24日強調，美方長期以來向台灣提供武器、助台應對中國威脅的政策並未受影響，「美方仍格外聚焦台灣」。

    《彭博》報導，部分共和黨國會議員一直呼籲拜登政府加快武器交付台灣的腳步。聯邦眾議院中國事務特別委員會主席、共和黨籍議員蓋拉格（Mike Gallagher）近日結束訪台行程返美後也表示，他現在更確信，「幫助台灣全面武裝的時間點應該是昨天」，意味此事早已刻不容緩。

    蓋拉格返美後也強調，將竭盡全力解決目前已累積近190億美元（約5843億台幣）的對台軍售交貨延宕問題。

    對於外界質疑，路易斯表示，即使美方輸往烏克蘭和東歐的武器增加，「我們仍格外聚焦台灣」。她表示，對台軍售案獲國務院和國會批准後，能不能迅速交付台灣取決於美國國防工業，但疫情造成的人手短缺和供應鏈問題帶來了一定影響，這不單是台灣才面對的問題，而是美國國防工業基礎的全面性挑戰。

    路易斯強調，美國政府正鼓勵國防承包商，專心研究如何生產更多需要的武器，不光是為了台灣，也是為了因應烏俄戰爭而增加國防預算及軍武採購的歐洲各國。

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