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    中國青年穿軍裝挺俄 慘遭自家人批「不如直接報名俄軍」

    俄羅斯媒體近日報導，有中國青年扮演成俄軍以表示支持俄羅斯，然而此舉卻連自家網友都挺不下去，痛批「不如直接報名俄軍」。（圖擷取自微博）

    俄羅斯媒體近日報導，有中國青年扮演成俄軍以表示支持俄羅斯，然而此舉卻連自家網友都挺不下去，痛批「不如直接報名俄軍」。（圖擷取自微博）

    2023/02/25 19:16

    〔即時新聞／綜合報導〕俄烏戰爭衝突持續，23日《俄羅斯衛星通訊社》報導，有中國青年扮演成俄軍以表示支持俄羅斯，然而此舉卻連自家網友都挺不下去，痛批「不如直接報名俄軍」。

    報導指出，這群扮演成俄軍的民眾來自一個北京的愛國主義俱樂部「青年近衛軍Z」，成員多是年輕學生組成，他們熱衷於研究俄羅斯裝備和武器、討論戰況、聽俄語音樂，甚至對蘇聯時代的歷史感興趣。

    俱樂部一位成員表示，許多中國人支持俄羅斯的理由是出於現實的國際形勢，被西方制裁的俄羅斯和中國一樣，都有共同的遭遇，因此兩國能成為「背靠背」的有力夥伴。同時中俄政府推動的合作政策也加深中國民間支持俄羅斯的想法。

    而青年近衛軍Z也拍攝了一組扮演成俄軍的照片，負責拍攝的俱樂部成員表示，拍攝扮演照首要目標是滿足自己的愛好，對這場戰爭做出紀念和還原，同時也是表達對俄羅斯軍隊的支持，為此也花費不少時間進行裝備考證與還原。

    不過中國網友卻不領情，紛紛表示「不如直接報名俄軍」、「生活中有這樣的人一定要遠離，基本的三觀都沒有。」、「玩仿真槍犯法了」、「俄軍後勤丟失的軍服原來都在這」。

    中國網友卻不領情，表示「生活中有這樣的人一定要遠離，基本的三觀都沒有。」、「玩仿真槍犯法了」、「俄軍後勤丟失的軍服原來都在這」。（圖擷取自微博）

    中國網友卻不領情，表示「生活中有這樣的人一定要遠離，基本的三觀都沒有。」、「玩仿真槍犯法了」、「俄軍後勤丟失的軍服原來都在這」。（圖擷取自微博）

    中國網友卻不領情，表示「不如直接報名俄軍」。（圖擷取自微博）

    中國網友卻不領情，表示「不如直接報名俄軍」。（圖擷取自微博）

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