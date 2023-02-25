中國官場又爆性醜聞 貧縣縣長被控性侵中共中央外派女幹部

中國高官又爆性醜聞，江西省贛州市安遠縣縣長李秋平被控性侵女性幹部，24日暫停縣長職位，今（25）日「辭去」贛州市人大代表職務。（翻攝微博）

2023/02/25 15:50

〔即時新聞／綜合報導〕中國41歲「最年輕正廳級幹部」段穎涉貪、權色交易、與多人不正當性關係，在本月18日遭「雙開」；相隔不到7天，中國高官又爆性醜聞，江西省贛州市安遠縣縣長李秋平被控性侵女性幹部，24日暫停縣長職位，今（25）日「辭去」贛州市人大代表職務。

綜合中媒報導，指控李秋平性侵的被害人是中共中央幹部，在安遠縣訓練，雖然提出指控，但不便對外說明案情詳細，只在本月23日向媒體表示，自己已經離開該縣，案件已交組織處理，「相信組織會給一個公正的答覆」。

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李秋平雖然遭到停職，但還掛著安遠縣長頭銜，據被害人所任職之中共中央單位知情人士消息，安遠縣是中國「定點扶貧」單位。李秋平涉性侵案被以涉嫌猥褻立案。

今年41歲的李秋平是江西吉安人，與近期「翻車」的段穎一樣，雖然年輕，但升官速度猶如火箭；畢業後的李秋平首先在江西省水利廳所屬的江西省水利水電學校（現江西水利職業學院）工作，2011年至江西省屬國企江西省水利投資集團有限公司陸續擔任幾個領導職，2020年6月出任贛州市大余縣任正處級的縣委副書記。

2022年8月，李秋平調至贛州市安遠縣，任副書記、副縣長、代縣長，同年9月就出任縣長；短短19年換14個職位，部分職位不到一年就升官。

贛州市人大會常務委員會今日公告，李秋平「辭去」人大代表職務，中國網友直批，說「辭去」太給面子，應該說「開除」；有人則質疑李秋平後台很硬，到現在只是停職，還有網友扒出李秋平曾在2021年底幫中國學生上思想政治課，當時要求學生「培育高尚品德」，對照今日情景相當諷刺。

有中國網友則批，李秋平身為貧困縣的縣長，卻性侵中共中央派來扶貧的女幹部，「我驚呆了，相當於貧困村老光棍，涉嫌性侵來支教的女大學生」。

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