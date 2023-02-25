拜登：認為中國會斡旋止戰「不合理」布林肯批中轉移挺俄焦點

美國總統拜登說，認為中國會為烏克蘭戰爭磋商出結果，是「不合理」的，圖為中國國家主席習近平（右）去年2月4日在北京與來訪的俄羅斯總統普廷會面。（美聯社檔案照）

2023/02/25 17:46

〔編譯管淑平／綜合報導〕中國外交部公布中方對「政治解決烏克蘭危機的立場」文件，廣受歐美質疑其真心願意斡旋。美國總統拜登24日說，認為中國會為烏克蘭戰爭磋商出結果，是「不合理」。

拜登24日接受《美國廣播公司新聞網（ABC News）》專訪，談到烏俄戰爭1週年和中國當天才發表的這份文件，他說，「（俄羅斯總統）普廷在稱讚這份文件，所以，那怎麼可能會是好的？」

請繼續往下閱讀...

拜登說，「我在中國這份方案中看不到任何跡象顯示出，若落實這項方案，會有利於除了俄羅斯以外的任何人」，「認為中國將會為這場對烏克蘭完全不公義的戰爭，斡旋出結果，這是不合理的。」

中國在該份文件中，呼籲尊重各國主權、停火、啟動和談，大致重申開戰以來中國所持的立場，但是沒提俄羅斯是侵略者，或者要求俄國撤軍。

美國國務卿布林肯24日在ABC新聞的訪問中也說，中國這份文件顯示出，中國在設法轉移世界對中國支持普廷的注意力，「中國一直想魚與熊掌兼得：一方面試圖公開呈現它中立、尋求和平，但同時又宣揚俄羅斯關於這場戰爭的不實說法」，布林肯說，「中國這份方案有12點，如果他們對第1點主權，是認真的，那麼這場戰爭會明天就結束。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法