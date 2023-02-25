為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    拜登：認為中國會斡旋止戰「不合理」布林肯批中轉移挺俄焦點

    美國總統拜登說，認為中國會為烏克蘭戰爭磋商出結果，是「不合理」的，圖為中國國家主席習近平（右）去年2月4日在北京與來訪的俄羅斯總統普廷會面。（美聯社檔案照）

    美國總統拜登說，認為中國會為烏克蘭戰爭磋商出結果，是「不合理」的，圖為中國國家主席習近平（右）去年2月4日在北京與來訪的俄羅斯總統普廷會面。（美聯社檔案照）

    2023/02/25 17:46

    〔編譯管淑平／綜合報導〕中國外交部公布中方對「政治解決烏克蘭危機的立場」文件，廣受歐美質疑其真心願意斡旋。美國總統拜登24日說，認為中國會為烏克蘭戰爭磋商出結果，是「不合理」。

    拜登24日接受《美國廣播公司新聞網（ABC News）》專訪，談到烏俄戰爭1週年和中國當天才發表的這份文件，他說，「（俄羅斯總統）普廷在稱讚這份文件，所以，那怎麼可能會是好的？」

    拜登說，「我在中國這份方案中看不到任何跡象顯示出，若落實這項方案，會有利於除了俄羅斯以外的任何人」，「認為中國將會為這場對烏克蘭完全不公義的戰爭，斡旋出結果，這是不合理的。」

    中國在該份文件中，呼籲尊重各國主權、停火、啟動和談，大致重申開戰以來中國所持的立場，但是沒提俄羅斯是侵略者，或者要求俄國撤軍。

    美國國務卿布林肯24日在ABC新聞的訪問中也說，中國這份文件顯示出，中國在設法轉移世界對中國支持普廷的注意力，「中國一直想魚與熊掌兼得：一方面試圖公開呈現它中立、尋求和平，但同時又宣揚俄羅斯關於這場戰爭的不實說法」，布林肯說，「中國這份方案有12點，如果他們對第1點主權，是認真的，那麼這場戰爭會明天就結束。」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    拜登：不預期中國會軍援俄羅斯 但美方會準備好「嚴厲制裁」
    2023/02/25 15:58

    拜登：不預期中國會軍援俄羅斯 但美方會準備好「嚴厲制裁」
    普廷不講武德！ 暫停限核條約 學者：習的壓力更大了
    2023/02/25 08:30

    普廷不講武德！ 暫停限核條約 學者：習的壓力更大了

    「誠美無二」台南東區虎尾寮頂級別墅全新落成
    4輛豹2+60輛PT-91戰車 波蘭總理訪烏帶來「超大伴手禮」
    2023/02/25 05:38

    4輛豹2+60輛PT-91戰車 波蘭總理訪烏帶來「超大伴手禮」
    中國提12點呼籲烏俄停火 北約秘書長質疑「公信力太低」
    2023/02/24 20:36

    中國提12點呼籲烏俄停火 北約秘書長質疑「公信力太低」
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播