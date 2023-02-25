骨董裝備也要上？ 俄羅斯拉冷戰時期BTR-50裝甲車上戰場

最近有人拍攝到俄軍把庫存的冷戰時期BTR-50裝甲車運往前線。（擷取自推特）

2023/02/25 18:50

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯挖出骨董裝甲運輸車上戰場？最近有人拍攝到俄軍正在清出庫存的冷戰時期老舊裝甲車，運送到前線。

根據《法蘭克福評論報》報導，社群網站近日流傳BTR-50運往烏克蘭的照片。BTR-50裝甲運兵車是二戰後，蘇聯為了核戰條件下作戰需要，開始研發專用戰場運送步兵的裝甲運輸車，BTR-50可載運炮彈地雷、18名士兵或2噸的物資。

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BTR-50 were spotted in the occupied territory of #Ukraine.



BTR-50P is an armored personnel carrier based on the PT-76 light floating tank chassis. It has a high capacity - 20 paratroopers. pic.twitter.com/QRu12lxZuw — Cloooud （@GloOouD） February 23, 2023

蘇軍用了BTR-50P不久，就發現狀況百出，最大問題是舒適性太差，18名全副武裝的士兵擠在狹小的空間内，很容易疲勞。車體後方沒有車門，士兵上下車或逃生都很不方便。此外，車體高度較高，不利隱蔽及防護。而最大缺點在於浮力差，水上航行只能露出水面20公分，抗風浪能力低下。由於這些重大缺點，到了60年代，隨著BTR-60輪式裝甲運輸車和履帶式BMP-1步兵戰鬥車相繼問世，蘇軍的BTR-50P逐步退役。

過去俄羅斯也出現過將過度老舊與品質有瑕疵的裝備送上前線充數，推特曾流傳一段俄軍運送曾在二戰出現過的D-1 152mm榴彈砲影片，另外也曾目擊俄羅斯將1960年代服役的T-62戰車送往佔領地梅利托波爾（Melitopol）。俄羅斯國會去年5月取消從軍年齡上限，以招募更多兵力彌補前線損失，但就像T-62被送上戰場一樣，這些新徵募的士兵能否在高強度的烏克蘭戰場發揮戰力，同樣令人質疑。而現在種種跡象都顯示俄軍低素質的裝備和士兵正出現大量消耗與損失。

How’s Russia’s planned 3-day war going?



Well… They are sending D-1 artillery guns （production started in 1943） to the frontlines.



Via @patriot_singles

pic.twitter.com/PYqjx7o8pf — Visegrád 24 （@visegrad24） October 23, 2022

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