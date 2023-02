骨董裝備也要上？ 俄羅斯拉冷戰時期BTR-50裝甲車上戰場

2023/02/25 18:50

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯挖出骨董裝甲運輸車上戰場?最近有人拍攝到俄軍正在清出庫存的冷戰時期老舊裝甲車,運送到前線。

根據《法蘭克福評論報》報導,社群網站近日流傳BTR-50運往烏克蘭的照片。BTR-50裝甲運兵車是二戰後,蘇聯為了核戰條件下作戰需要,開始研發專用戰場運送步兵的裝甲運輸車,BTR-50可載運炮彈地雷、18名士兵或2噸的物資。

BTR-50 were spotted in the occupied territory of #Ukraine.



BTR-50P is an armored personnel carrier based on the PT-76 light floating tank chassis. It has a high capacity - 20 paratroopers. pic.twitter.com/QRu12lxZuw