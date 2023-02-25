對中歐關係樂觀 中國駐歐盟大使：歐盟高層有望在上半年訪中

傅聰（見圖）表示，儘管中國與歐盟在「烏克蘭問題」立場不一，但他仍對中歐關係的回溫持樂觀態度。（美聯社）

2023/02/25 18:50

〔即時新聞／綜合報導〕中國駐歐盟使團團長、特命全權大使傅聰表示，儘管中國與歐盟在「烏克蘭問題」立場不一，但他仍對中歐關係回溫持樂觀態度。

中國媒體《環球時報》25日報導，傅聰稱，歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）與歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）有可能將於2023上半年訪問中國，雙方高層有望「頻繁互訪」，傅聰也說，他對中歐關係回溫抱持樂觀看法，相關籌備作業已步上軌道。

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報導稱，對於中共中央政治局委員王毅2月14日至22日出訪法國、義大利、匈牙利與俄國，並出席德國慕尼黑安全會議，傅聰說，此行旨在釋出和平訊號，「既訪問歐洲又訪問俄國，都是在傳遞中國勸和促談的立場。」

傅聰同時稱，此行也代表中歐關係不應受烏克蘭問題影響，更直言歐洲為此遷怒中國相當不理性，且中國有獨立自主外交政策，無法完全同意歐盟在烏克蘭問題的立場，但中國不希望為此影響中歐間的關係。

另外，報導提到，在重啟《中歐全面投資協定》問題上，傅聰建議中國與歐洲雙方應該「向前看，不糾結於過去」，並稱中國已向歐盟提出建議，雙方可同時取消制裁，不過在人權問題上仍存在分歧。傅聰認為歐盟沒有必要為了人權而牽扯經貿問題。

最後，傅聰也就台灣問題強調，歐盟對台灣的立場必須得到中國同意和認可，不應有所謂「歐盟的一中政策」，歐盟無權對1個中國原則，作出單方面的解釋。

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