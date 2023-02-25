為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    對中歐關係樂觀 中國駐歐盟大使：歐盟高層有望在上半年訪中

    傅聰（見圖）表示，儘管中國與歐盟在「烏克蘭問題」立場不一，但他仍對中歐關係的回溫持樂觀態度。（美聯社）

    傅聰（見圖）表示，儘管中國與歐盟在「烏克蘭問題」立場不一，但他仍對中歐關係的回溫持樂觀態度。（美聯社）

    2023/02/25 18:50

    〔即時新聞／綜合報導〕中國駐歐盟使團團長、特命全權大使傅聰表示，儘管中國與歐盟在「烏克蘭問題」立場不一，但他仍對中歐關係回溫持樂觀態度。

    中國媒體《環球時報》25日報導，傅聰稱，歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）與歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）有可能將於2023上半年訪問中國，雙方高層有望「頻繁互訪」，傅聰也說，他對中歐關係回溫抱持樂觀看法，相關籌備作業已步上軌道。

    報導稱，對於中共中央政治局委員王毅2月14日至22日出訪法國、義大利、匈牙利與俄國，並出席德國慕尼黑安全會議，傅聰說，此行旨在釋出和平訊號，「既訪問歐洲又訪問俄國，都是在傳遞中國勸和促談的立場。」

    傅聰同時稱，此行也代表中歐關係不應受烏克蘭問題影響，更直言歐洲為此遷怒中國相當不理性，且中國有獨立自主外交政策，無法完全同意歐盟在烏克蘭問題的立場，但中國不希望為此影響中歐間的關係。

    另外，報導提到，在重啟《中歐全面投資協定》問題上，傅聰建議中國與歐洲雙方應該「向前看，不糾結於過去」，並稱中國已向歐盟提出建議，雙方可同時取消制裁，不過在人權問題上仍存在分歧。傅聰認為歐盟沒有必要為了人權而牽扯經貿問題。

    最後，傅聰也就台灣問題強調，歐盟對台灣的立場必須得到中國同意和認可，不應有所謂「歐盟的一中政策」，歐盟無權對1個中國原則，作出單方面的解釋。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    歐盟智庫嗆中國大使 「台灣有晶片 當然可以與它簽投資協定」
    2023/02/13 07:37

    歐盟智庫嗆中國大使 「台灣有晶片 當然可以與它簽投資協定」
    訪台團來不停！中國眼紅撂話「台歐相互投資後果嚴重喔」
    2023/02/10 21:56

    訪台團來不停！中國眼紅撂話「台歐相互投資後果嚴重喔」

    「誠美無二」台南東區虎尾寮頂級別墅全新落成
    歐洲陷能源危機 歐官員將訪卡達談天然氣供應
    2022/09/05 10:43

    歐洲陷能源危機 歐官員將訪卡達談天然氣供應
    慕尼黑安全會議聚焦烏俄 歐執會主席連中國一起「鞭」
    2022/02/19 23:25

    慕尼黑安全會議聚焦烏俄 歐執會主席連中國一起「鞭」
    歐盟大咖挺立陶宛、台灣 外交部致謝：民主國家一定要團結
    2021/10/29 20:38

    歐盟大咖挺立陶宛、台灣 外交部致謝：民主國家一定要團結
    義大利「棄中回歐」 與歐盟同陣線對中國強硬
    2020/09/16 14:01

    義大利「棄中回歐」 與歐盟同陣線對中國強硬
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播