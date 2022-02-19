慕尼黑安全會議聚焦烏俄 歐執會主席連中國一起「鞭」

歐執會主席馮德萊恩示警，中國、俄羅斯都想用所謂「新時代」來改寫現有國際秩序，喜好「強者為王」的規則而漠視法治，選擇恐嚇手段而不尊重國家自決。（歐新社）

2022/02/19 23:25

〔即時新聞／綜合報導〕2022年慕尼黑安全會議（MSC2022）昨（18）日開幕，西方各國領袖聚焦近期不斷升溫的烏俄局勢，歐執會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）今天（19日）在會議上示警，中國、俄羅斯都想用所謂「新時代」來改寫現有國際秩序，他們喜好「強者為王」的規則而漠視法治，選擇恐嚇手段而不尊重國家自決。

綜合外媒報導，2022年慕尼黑安全會議18日至20日舉行，歐盟執行委員會主席馮德萊恩今天在會議上譴責俄羅斯侵略烏克蘭意圖的同時，也將中國一道「抓出來鞭」。

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馮德萊恩說，國際社會在歐洲看到了，自冷戰那黑暗的時期以來最大規模的軍隊召集，實在瞠目結舌。俄羅斯政府的政策就是想灌輸恐懼，完全否定了烏克蘭獨立自決的權利。

她說，從小就在自由的國家長大的烏克蘭人，現在卻因為俄羅斯的威脅，必須被徵召上前線打一場他們也百般不願意的仗。

馮德萊恩也將中國日漸膨脹的野心，拿出來和俄羅斯相提並論，她表示，中國和俄國的領導者已經明顯展現出想用所謂「追求新時代」來取代現有的國際規則。

馮德萊恩說：「他們（中俄）選擇強者為王的規則而非法治，鍾愛威嚇的手段而非自決。」最後，她也警告，俄羅斯一旦出兵，各國將祭出嚴厲的制裁，俄羅斯的野心將可能導致自身美好前程的衰亡。

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