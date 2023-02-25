為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    香港名媛蔡天鳳遭分屍煮屍 前公公曾任警員疑為主謀

    香港時裝界名媛蔡天鳳遭殺害。（圖取自IG）

    香港時裝界名媛蔡天鳳遭殺害。（圖取自IG）

    2023/02/25 11:41

    〔即時新聞／綜合報導〕香港時裝界名媛蔡天鳳（Abby Choi）21日失蹤，昨（24）日被發現在大埔龍尾村一間屋內遭人殺害、分屍烹煮，蔡天鳳前夫與前公婆等人涉嫌犯案；有消息指，蔡天鳳前公公是兇案主謀，而且曾經任職警員。

    根據《香港01》報導，蔡天鳳18歲時與前夫「Alex」鄺男結婚，兩人共育2女，目前分別為10歲與8歲。離婚後，蔡天鳳仍照顧鄺家，甚至出錢買下不動產供鄺家居住，而且還讓前公公掛名為屋主，甚至還雇用前夫31歲胞兄做私人司機，非常照顧前夫家。

    2022年底，蔡天鳳有意出售此物件再為鄺家另覓住處，與鄺家因產權問題產生糾紛，除此之外，蔡天鳳與現任丈夫未登記結婚，女兒就是蔡天鳳上億資產的第一順位繼承者；兩重因素相加，鄺家疑似為財，密謀將蔡天鳳殺害。

    消息指出，涉案的蔡天鳳前公公是本案主謀，他是一名退休警員，10多年前才離開警隊；據稱，蔡天鳳前公公與2名兒子策畫兇案，先由前公公在2月初租下作案用的房屋，接著讓長子在21日於加多利山接載蔡天鳳，在車裡讓她陷入昏迷，並在同日下午抵達作案現場將其殺害分屍、煮屍，隨後將煮熟的屍塊丟棄。

    目前蔡天鳳的前公公與前夫胞兄都被香港警方逮捕，前婆婆雖未涉嫌動手但知情，也遭逮捕，唯前夫鄺男在逃。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    名媛蔡天鳳遭肢解！香港「10年3起碎屍案」電影紛翻拍
    2023/02/25 11:25

    名媛蔡天鳳遭肢解！香港「10年3起碎屍案」電影紛翻拍
    香港名媛蔡天鳳遭肢解烹煮 網瘋傳涉案前夫照懸賞781萬元
    2023/02/25 09:28

    香港名媛蔡天鳳遭肢解烹煮 網瘋傳涉案前夫照懸賞781萬元

    建設到位！低基期房價海納外溢買盤
    香港名媛蔡天鳳遭分屍！兩鍋「人體煲湯」送驗 前公婆等3人落網
    2023/02/25 08:28

    香港名媛蔡天鳳遭分屍！兩鍋「人體煲湯」送驗 前公婆等3人落網
    名媛慘遭碎屍驚人背景起底 天王嫂閨蜜常到郭富城家作客
    2023/02/24 22:29

    名媛慘遭碎屍驚人背景起底 天王嫂閨蜜常到郭富城家作客
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播