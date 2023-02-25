香港名媛蔡天鳳遭分屍煮屍 前公公曾任警員疑為主謀

香港時裝界名媛蔡天鳳遭殺害。（圖取自IG）

2023/02/25 11:41

〔即時新聞／綜合報導〕香港時裝界名媛蔡天鳳（Abby Choi）21日失蹤，昨（24）日被發現在大埔龍尾村一間屋內遭人殺害、分屍烹煮，蔡天鳳前夫與前公婆等人涉嫌犯案；有消息指，蔡天鳳前公公是兇案主謀，而且曾經任職警員。

根據《香港01》報導，蔡天鳳18歲時與前夫「Alex」鄺男結婚，兩人共育2女，目前分別為10歲與8歲。離婚後，蔡天鳳仍照顧鄺家，甚至出錢買下不動產供鄺家居住，而且還讓前公公掛名為屋主，甚至還雇用前夫31歲胞兄做私人司機，非常照顧前夫家。

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2022年底，蔡天鳳有意出售此物件再為鄺家另覓住處，與鄺家因產權問題產生糾紛，除此之外，蔡天鳳與現任丈夫未登記結婚，女兒就是蔡天鳳上億資產的第一順位繼承者；兩重因素相加，鄺家疑似為財，密謀將蔡天鳳殺害。

消息指出，涉案的蔡天鳳前公公是本案主謀，他是一名退休警員，10多年前才離開警隊；據稱，蔡天鳳前公公與2名兒子策畫兇案，先由前公公在2月初租下作案用的房屋，接著讓長子在21日於加多利山接載蔡天鳳，在車裡讓她陷入昏迷，並在同日下午抵達作案現場將其殺害分屍、煮屍，隨後將煮熟的屍塊丟棄。

目前蔡天鳳的前公公與前夫胞兄都被香港警方逮捕，前婆婆雖未涉嫌動手但知情，也遭逮捕，唯前夫鄺男在逃。

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