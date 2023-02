扯！不滿Switch被沒收 17歲高中生撞倒狂毆老師致昏迷

2023/02/25 12:28

〔即時新聞/綜合報導〕美國1名17歲男高中生近日上課偷玩Switch,被女老師發現後遭沒收,該名男學生因此心生不滿,在校內走廊飛身撞倒老師在地,接著狂揮拳毆打,造成老師當場昏迷,目前已送院治療,消息曝光後引起外界譁然。

綜合外媒報導,弗拉格勒警長辦公室表示,佛州馬坦薩斯高中(Matanzas high school)22日通報,該校一名17歲男學生上課時玩Switch被女老師發現後當場遭沒收,下課後這名男學生決定攻擊老師發洩不滿情緒。

公開畫面可見,這名男學生在校內走廊忽然爆衝撞倒女老師在地,接著朝對方狠踹數下再猛揮拳,一旁學生與老師急上前阻止,女老師因暴力行為造成意識昏迷不醒,隨後被送往附近醫院治療,目前尚未清楚女老師傷勢。

當地報導稱,這名男學生身高6呎6吋(198公分)、體重270磅(約122公斤)、身材高大。事發後被當地警方拘留,隨後移交至少年司法部。

