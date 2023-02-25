扯！不滿Switch被沒收 17歲高中生撞倒狂毆老師致昏迷

17歲男學生不滿被老師沒收Switch，在校內走廊飛身撞倒老師在地並狂揮拳毆打，造成老師當場昏迷。（圖擷取自「@FightHaven」推特、本報合成）

2023/02/25 12:28

〔即時新聞／綜合報導〕美國1名17歲男高中生近日上課偷玩Switch，被女老師發現後遭沒收，該名男學生因此心生不滿，在校內走廊飛身撞倒老師在地，接著狂揮拳毆打，造成老師當場昏迷，目前已送院治療，消息曝光後引起外界譁然。

綜合外媒報導，弗拉格勒警長辦公室表示，佛州馬坦薩斯高中（Matanzas high school）22日通報，該校一名17歲男學生上課時玩Switch被女老師發現後當場遭沒收，下課後這名男學生決定攻擊老師發洩不滿情緒。

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公開畫面可見，這名男學生在校內走廊忽然爆衝撞倒女老師在地，接著朝對方狠踹數下再猛揮拳，一旁學生與老師急上前阻止，女老師因暴力行為造成意識昏迷不醒，隨後被送往附近醫院治療，目前尚未清楚女老師傷勢。

當地報導稱，這名男學生身高6呎6吋（198公分）、體重270磅（約122公斤）、身材高大。事發後被當地警方拘留，隨後移交至少年司法部。

High School Student eliminates his female teacher and Ground and Pounds her unconscious body after she took away his Nintendo Switch... pic.twitter.com/QbjpxZS3xP — Fight Haven （@FightHaven） February 24, 2023

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