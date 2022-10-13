為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    美國老夫婦散步突遭巨型比特犬衝上前攻擊 妻子傷重須截肢

    美國一對老夫妻在街上散步時，遭45公斤比特犬撕咬，造成夫妻倆皆身受重傷。示意圖。（資料照）

    美國一對老夫妻在街上散步時，遭45公斤比特犬撕咬，造成夫妻倆皆身受重傷。示意圖。（資料照）

    2022/10/13 14:28

    〔即時新聞／綜合報導〕再傳比特犬攻擊事件！美國北卡羅萊納州一對老夫妻在街上散步，突然遭一隻45公斤比特犬攻擊撕咬，夫妻均受重傷，妻子傷勢嚴重，送醫後被宣告一條腿須截肢。

    《紐約郵報》報導，82歲男子喬伊納（Bobby Joyner）與78歲妻子安妮（Annie Joyner）在美國洛磯山城（Rocky Mount）尼爾森街（Nelson Street）上散步時，隔壁鄰居所飼養的比特犬突然衝出來攻擊他們。

    夫妻倆毫無防護，肉身直接遭到比特犬撕咬。喬伊納表示，「我當時聽到妻子的叫聲，一看那隻狗已經咬了她的腿，太可怕了」，警方獲報到場後連開2槍將惡犬制服，但牠並未死亡，這對夫妻則被迅速送醫。安妮大腿傷勢尤其嚴重，送醫後一條腿須截肢，其他傷口則需要皮膚移植。

    狗主人普羅克羅（Julie Proctor）指，這隻比特犬名叫科斯莫（Cosmo），平時是她的孫子在養，當天有用狗繩綁住牠，不曉得為何會突然掙脫衝出去咬人，「比特犬牠只是在保護自己的居住地和家人」。最後科斯莫在普羅克羅的同意下被安樂死，普羅克羅稱，發生這種事情她也很傷心。

    喬伊納的女兒梅莉莎（Melissa Joyner）則無法接受普羅克羅說法，氣憤表示，「我也有養狗，而且我們一家人也都很愛狗，所以我們不認為這完全是狗的錯，主人需要更有責任感」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    愛犬去《間諜家家酒》當臨演？ 飼主︰真的長超像
    2022/10/10 13:52

    愛犬去《間諜家家酒》當臨演？ 飼主︰真的長超像
    職業病發作？邊境牧羊犬趁主人不注意溜出門 隔天竟帶著羊群一起回家
    2022/06/04 16:30

    職業病發作？邊境牧羊犬趁主人不注意溜出門 隔天竟帶著羊群一起回家

    14期公園私校為鄰 商圈機能豐沛
    1歲男童遭5比特惡犬撕爛臉頭骨外露重傷 飼主：狗沒咬過我小孩
    2022/02/23 13:12

    1歲男童遭5比特惡犬撕爛臉頭骨外露重傷 飼主：狗沒咬過我小孩
    比特犬咬死3歲童 屏縣府：司法調查告段落再「人道評估」
    2021/12/06 23:51

    比特犬咬死3歲童 屏縣府：司法調查告段落再「人道評估」

    國泰世華銀行基金會《大樹計畫》送愛偏鄉19年
    國際今日熱門

    2022 九合一選舉

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播