美國老夫婦散步突遭巨型比特犬衝上前攻擊 妻子傷重須截肢

美國一對老夫妻在街上散步時，遭45公斤比特犬撕咬，造成夫妻倆皆身受重傷。示意圖。（資料照）

2022/10/13 14:28

〔即時新聞／綜合報導〕再傳比特犬攻擊事件！美國北卡羅萊納州一對老夫妻在街上散步，突然遭一隻45公斤比特犬攻擊撕咬，夫妻均受重傷，妻子傷勢嚴重，送醫後被宣告一條腿須截肢。

據《紐約郵報》報導，82歲男子喬伊納（Bobby Joyner）與78歲妻子安妮（Annie Joyner）在美國洛磯山城（Rocky Mount）尼爾森街（Nelson Street）上散步時，隔壁鄰居所飼養的比特犬突然衝出來攻擊他們。

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夫妻倆毫無防護，肉身直接遭到比特犬撕咬。喬伊納表示，「我當時聽到妻子的叫聲，一看那隻狗已經咬了她的腿，太可怕了」，警方獲報到場後連開2槍將惡犬制服，但牠並未死亡，這對夫妻則被迅速送醫。安妮大腿傷勢尤其嚴重，送醫後一條腿須截肢，其他傷口則需要皮膚移植。

狗主人普羅克羅（Julie Proctor）指，這隻比特犬名叫科斯莫（Cosmo），平時是她的孫子在養，當天有用狗繩綁住牠，不曉得為何會突然掙脫衝出去咬人，「比特犬牠只是在保護自己的居住地和家人」。最後科斯莫在普羅克羅的同意下被安樂死，普羅克羅稱，發生這種事情她也很傷心。

喬伊納的女兒梅莉莎（Melissa Joyner）則無法接受普羅克羅說法，氣憤表示，「我也有養狗，而且我們一家人也都很愛狗，所以我們不認為這完全是狗的錯，主人需要更有責任感」。

Rocky Mount woman, 78, has foot amputated after dog attacks husband, police officer https://t.co/LDIljm7U2f — WRAL NEWS in NC （@WRAL） October 10, 2022

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