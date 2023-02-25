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    美國老師讓白人學生服侍非裔同學 被要求休假調查

    美國佛州中學老師，在黑人歷史月讓白人學生服侍非裔同學。（圖擷自TikTok）

    美國佛州中學老師，在黑人歷史月讓白人學生服侍非裔同學。（圖擷自TikTok）

    2023/02/25 10:47

    〔即時新聞／綜合報導〕美國佛州奧蘭多一所中學的老師胡珀（Ethan Hooper），在黑人歷史月讓白人學生服侍非裔同學，並將影片上傳到個人社交媒體上後引發極大爭議，目前已被要求休假調查。

    《福斯新聞》報導，從影片中可以看到，白人學生陸續幫非裔同學脫外套、餵點心並以膜拜姿勢搧風，胡珀在引起爭議後強調他這樣做背後並沒有任何政治因素，整段影片是遭到惡意使用。

    部分學生和家長則幫胡珀緩頰，有同學透露是大家同意這麼做的，老師真的沒有做錯什麼，還有媽媽表示，學生們參與了這段影片的構想，外界說他們遭到利用無疑是錯的。

    不過，出事學校所在的佛州橙郡公立學校學區指出，把小孩當做政治棋子的行為是無法容忍的，老師上傳這種不當影片令人感到震驚，因為這不是言論自由，而是出於政治目的剝削學生，學區將迅速採取行動終止和涉事老師的雇傭關係。

    相關影片請見︰

    @hazel_eyed_italian This is absolutely disgusting! #fypシ #libsoftiktok #republican ♬ original sound - ????????Hazel~Eyed~Italian????????????????

    美國佛州中學老師，在黑人歷史月讓白人學生服侍非裔同學。（圖擷自TikTok）

    美國佛州中學老師，在黑人歷史月讓白人學生服侍非裔同學。（圖擷自TikTok）

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